تغريدات النجوم حب الوطن.. وحوارات ساخنة

المصدر: دبي ـ غسان خروب

نشاط لافت شهدته حسابات النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، التي فاضت جنباتها بتغريدات بعضها يبوح بحب الوطن، وأخرى جاءت «ساخنة»، وثالثة تكشف عن جديد النجوم في الغناء، «البيان» جالت بين حسابات النجوم، وخرجت منها بتشكيلة تغريدات جذبت انتباه رواد التواصل الاجتماعي، احتل فيها عمرو دياب ودينا الشربيني الصدارة، إلى جانب تصريحات رانيا فريد شوقي الساخنة، وهجوم وائل جسار على بعض المطربين.

«حب الوطن» يسري في شرايين نجوم الإمارات، الذين بدأوا الاستعداد للاحتفال باليوم الوطني الـ 49، حيث أعلن عيضة المنهالي وشما حمدان عن مشاركتهما احتفالات دبي بهذه المناسبة، وسيطلان على الجمهور في 3 ديسمبر المقبل من مسرح برج بارك بوسط مدينة دبي.

وفي اليوم ذاته، سيطل حسين الجسمي وعريب وأريام من الشارقة، أما بلقيس ومحمد الشحي فسيطلان على الجمهور في 2 ديسمبر من برج بارك. وفي الوقت ذاته، كشف الفنان فايز السعيد عن «دويتو» يجمعه مع ديم، ويحمل توقيع الشاعر علي الخوار، حيث نشر السعيد على «إنستغرام» القصيدة بالكامل، والتي حملت عنوان «في حب الإمارات».

إهداء

أما الفنان السعودي رابح صقر، فقد اختار اليوم الأول من العام الجديد، موعداً نهائياً لصدور ألبومه الجديد، وقال عبر «تويتر»:

«حددنا موعد الألبوم 1-1-2021، أتمنى أن تكون سنة حلوة علينا جميعاً». تغريدة رابح تحولت إلى حوار بينه وبين الملحن المصري رامي جمال الذي ضرب معه رابح موعداً قبل صدور الألبوم المتضمن لحناً لرامي، الذي غرد: «أتشرف أن علامة من علامات الفن العربي عموماً والسعودي خصوصاً يغني لي».

من جانبها، طرحت الفنانة نوال الكويتية عملاً غنائياً استثنائياً حمل عنوان «ليالي فبراير»، وأهدته إلى الشاعر «واحد»، الأمير بدر بن عبد المحسن. الأغنية من كلمات فهد المساعد، وألحان مشعل العروج. نوال وصفت العمل عبر تغريدة لها، بأنه «من القلب للقلب»، وكتبت: «كل شيء قيل في الأغنية هو الذي في قلوبنا لك وأكثر، الله يطول بعمرك، ولا يحرمنا من العشرة الحلوة وقلبك الرائع، ولا يوجد بيننا شكر.. نحن كلنا واحد».

في حين أبدى الفنان إبراهيم الحربي، المشغول حالياً بتصوير مسلسل «أبوطار»، انزعاجاً واضحاً من غياب الفنان الخليجي عن المهرجانات العربية. وقال لبرنامج «إي تي بالعربي»: «في فترة كان الفن جميلاً، وكان لنا حضور في مصر وكنا نشارك في مهرجانات ثقافية في المغرب ولبنان وسوريا، ولكن الآن للأسف لم يعد لنا هذا التواجد».

انفصال

ومع إعلانها خوض الماراثون الرمضاني بمسلسل «قصر النيل»، لا تزال خلافات دينا الشربيني وعمرو دياب تحتل صدارة «التواصل الاجتماعي»، ما قاد دينا الشربيني لتصدر «ترند تويتر»، ورغم تكتم دينا وعمرو وعدم بوحهما بحقيقة الانفصال، إلا أن مجموعة تغريدات وتقارير صحافية أكدت وقوع خلاف بين الزوجين، وكشفت أن سبب الانفصال، يتمثل في رغبة دينا بتحويل زواجها من «عرفي» إلى «رسمي»، وهو ما يرفضه دياب.

«ضربة ساخنة» وجهتها الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي، إلى كل من يفكر بالاقتراب من سيرة والدها الراحل فريد شوقي، جاء ذلك خلال مشاركتها في برنامج «إنسايدر بالعربي» الذي يبث على قناة دبي، حيث أعلنت رفضها تقديم سيرة والدها درامياً، معللة ذلك بعدم وجود «فنان قادر على تقمص شخصيته ويحمل نفس الهيبة والحضور». وقالت: «اسمه فريد، لأنه مميز وله هيبة وطلة مختلفة، صعب تواجدها حالياً».

وبالتزامن مع استعدادها لبطولة مسلسل «صالون زيزي»، وجهت الفنانة نادين نجيم رداً «قاسياً» إلى كل من ينسبون نجاحها إلى مقومات لا تتعلق بموهبتها، وكتبت عبر «إنستغرام»: «مثل العادة عندما يكون لدي عمل جديد، أسمع نفس الأسطوانة (لو ما جماعتنا.. لو ما فلان..)، على أساس أنا اللبنانية الوحيدة التي عملت مع (جماعتكم)».

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