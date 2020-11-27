الإمارات تترأس الاجتماع الـ18 لوكلاء الآثار والمتاحف بدول مجلس التعاون

المصدر: (أبوظبي - البيان)

عقد الوكلاء المسؤولون عن الآثار والمتاحف بدول مجلس التعاون، اجتماعهم الثامن عشر عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة الشيخ سالم القاسمي، الوكيل المساعد للتراث والفنون والآثار في وزارة الثقافة والشباب، وبمشاركة الوكلاء المسؤولين عن الآثار والمتاحف بدول مجلس التعاون.

ورحب سالم القاسمي في بداية كلمته بالحضور، معرباً عن شكره للأمانة العامة على جهودها في الإعداد والتحضير لهذا الاجتماع، آملاً أن يسهم في تعزيز العمل الخليجي المشترك في المجالات الأثرية والمتحفية. وقال: «تعيش دول العالم تحديات كبيرة بفعل فيروس (كوفيد 19)، الذي فرض واقعاً جديداً على مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية، لاسيما المتاحف والمواقع الأثرية .

والتي واجهت ظروفاً صعبة نتيجة إغلاقها وتوقف الأنشطة والفعاليات التراثية والثقافية». ناقش الاجتماع العديد من المواضيع في مقدمتها، جهود الدول الأعضاء للتصدي لـجائحة فيروس (كوفيد 19)، وبرامج المسح والتنقيب الأثري وبرامج التدريب، ومسودة مشروع ميثاق المحافظة على التراث العمراني بدول المجلس، والتعاون الدولي في مجال الآثار والمتاحف.

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