«مركز الفنون» يحتفي باليوم الوطني الـ 49 افتراضياً

المصدر: (أبوظبي - البيان)

احتفاءً باليوم الوطني التاسع والأربعين لدولة الإمارات، استضاف مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي، مجموعة مختارة ومميزة من الشعراء والموسيقيين ومؤلفي القصص المبدعين في النسخة السنوية السادسة لفعالية «حكاية».

وقد انطلقت الفعالية افتراضياً هذا العام، حيث استكشف الفنانون المشاركون قضايا متنوعة، مثل معاني الوطن والأمة والانتماء والحياة في المدينة والعائلة وتغيّر الأماكن. كما سلطت الفعالية الضوء على مفاهيم أخرى، مثل التواصل الدائم بين المجتمعات، والدور الهام للفنون، وأساليب التعبير الفني خلال أزمة كوفيد 19 العالمية.

وتم اختيار مجموعة الفنانين المُشاركين، بعد عملية تقييم فني شارك فيها العديد من رواد الشعر والفنون والأدب والثقافة في شتى أنحاء دولة الإمارات، لتنجح بالجمع بين وجهات نظر متنوعة، تعكس وتجسد الطابع العالمي، الذي لطالما تميزت به دولة الإمارات.

وشملت قائمة الفنانين والشعراء الذين شاركوا في النسخة السادسة لفعالية «حكاية»: ماجد أحمد – فنان جرافيتي (السعودية)، رشا الدويسان– شعر (الكويت)، حور النعيمي – الشعر (الإمارات)، ماري كولينز – الموسيقى المستقلة الشعبية (الولايات المتحدة)، صفية الحلو – شعر (السودان)، جوهري والفرقة – مزيج من الألحان العربية (مصر)، مريم الشحي – شعر (الإمارات)، زهاب خان – شعر (أستراليا)، ميسون مبارك – غناء عربي كلاسيكي (مصر).

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز