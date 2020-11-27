«اليوم الوطني» في دبي.. 8 أيام من الفرح

المصدر: دبي - البيان

تستعد دبي لارتداء حلة الفرح، الذي تنثره على رؤوس زوارها وسكانها على مدار 8 أيام، بدءاً من 28 الجاري، وحتى 5 ديسمبر المقبل.

حيث تستضيف «دانة الدنيا» بمناسبة احتفالات اليوم الوطني الـ49، مهرجاناً ضخماً يشمل العديد من الفعاليات والأنشطة وعروض التجزئة والحفلات الموسيقية وبرامج الترفيه العائلي التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة.

وفي هذا السياق، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «يمثل اليوم الوطني مصدر فخر لنا وأحد أبرز المناسبات الرائعة في دبي والتي تستقطب العالم سنوياً. ونتطلع إلى الترحيب بالسكان وزوارنا من كافة أنحاء العالم على مدى ثمانية أيام من الفعاليات المميزة في اليوم الوطني لنحتفل معاً بالإنجازات العظيمة للإمارات».

على مدار 8 أيام، سيتم إضاءة عدد من معالم دبي في كل مساء، فيما يستعرض برواز دبي في حديقة زعبيل رسائل التهنئة بمناسبة اليوم الوطني، ويضاء فندق برج العرب في جميرا بألوان العلم الإماراتي من الساعة 7 وحتى 11 ليلاً.

أربعة من أبرز نجوم الأغنية الإماراتية والخليجية، سيحطون رحالهم في حديقة برج بارك بمنطقة وسط مدينة دبي، يومي 2 و3 ديسمبر المقبل، للمشاركة في الاحتفالات التي تنظمها «دبي للمهرجانات والتجزئة» بالتعاون مع مجموعة MBC حفلات موسيقية، أولى هذه الحفلات تنطلق في 2 ديسمبر، وتحييها الفنانة بلقيس ومعها محمد الشحي، فيما سيكون الجمهور في اليوم التالي على موعد مع الفنان عيضة المنهالي والفنانة شما حمدان.

وفي 5 ديسمبر، يستضيف مسرح مول الإمارات عرض (HomeGrown Beats) الذي يقدم أفضل المواهب المحلية الواعدة في الإمارات، وتضم قائمة الفنانين المشاركين كلاً من بافوري، بيلايل، دينا ستارز، مدين حمزة وغيرهم.

في المقابل، يقدم مدهش ودانا عرضاً حصرياً مميزاً مباشرةً في لا بيرل احتفاءً بالمناسبة، ويقام العرض مرتين يومياً خلال الفترة بين 1 - 5 ديسمبر المقبل. من جهة أخرى، تعود أطول أمسية فكاهية مباشرة في دبي، «ذا لافتر فاكتوري»، لتقدم 6 عروض كوميدية جديدة تحييها مجموعة من أفضل المواهب في 3 و4 ديسمبر في فندق موڤنبيك جميرا بيتش ريزيدنس، في الوقت ذاته يحيي مايكل روزنبرج، المغني وكاتب الأغاني المعروف باسم باسنجر، عرضاً مباشراً يوم 4 ديسمبر في دبي أوبرا. وتستضيف «ذا فريدج» الواقعة في السركال أفنيو، في 30 نوفمبر النسخة 33 من سلسلة ذا فريدج كونسرت الموسيقية.

مراكز ووجهات التسوق في دبي، بما فيها دبي مول ونخيل مول وسيتي سنتر ديرة ومول الإمارات ودبي اوتلت مول، لن تكون بعيدة عن هذه الاحتفالات، حيث ستقدم طوال هذه الفترة، عروض ترويجية تتراوح بين 50 و70 % على منتجات مختارة.

في الوقت ذاته، تستعد مجموعة من وجهات الإقامة الفندقية في دبي، التي تضم مجموعة من أفخم المنتجعات بالإضافة إلى الفنادق الاقتصادية للترحيب بالمقيمين والزوار مع مجموعة من العروض الترويجية المميزة بهذه المناسبة، وسيكون سكان وزوار دبي على موعد مع أجمل الأعمال الفنية الضوئية التي ستنتشر في أبرز المباني والمواقع والشوارع في دبي احتفالاً باليوم الوطني.

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