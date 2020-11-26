«مول الإمارات» و«سكي دبي» يطلقان فعاليات موسم الأعياد

أعلن «مول الإمارات» و«سكي دبي» عن برنامجهما الحافل والمميز للفعاليات والأنشطة الاحتفالية الخاصة بموسم الأعياد. ويمكن للزوار الاستمتاع بتجربة مميزة تملؤها البهجة والفرح مع سوق الأعياد في «مول الإمارات» من 26 نوفمبر إلى 24 ديسمبر، أو عبر قضاء موسم العطل وسط الجليد وبياض الثلج في «أرض العجائب الشتوية» التي يستضيفها «سكي دبي» من 1 إلى 25 ديسمبر.

ويطلق «مول الإمارات» أول سوق لموسم الأعياد، مع إطلالة مبهرة على المنحدرات الثلجية الساحرة في «سكي دبي»، ويقام بالتعاون مع «رايب ماركت» (Ripe Market). ويضم هذا السوق الاحتفالي 19 بائعاً يقدمون مجموعة غنية من المأكولات والمشروبات الشهية والحلي والهدايا الخاصة بالأعياد.

كما يستطيع زوار «مول الإمارات» التبرع بنقاط برنامج المكافآت «شير» لصالح الهلال الأحمر الإماراتي، وذلك بهدف مساعدة الفئات الأكثر حاجة، وضمان استمتاع الجميع بموسمٍ احتفالي لا ينسى.

وقالت ندى أبو صعب، مديرة التسويق لمراكز التسوق لدى «ماجد الفطيم العقارية»: نختتم هذا العام بطريقة إيجابية ومبهجة، من خلال تقديم تجربة احتفالية فريدة من نوعها. لقد نجحنا في التكيّف والتطور خلال الفترة التي نمر بها، من دون أن يؤثر ذلك على التجارب التي نقدمها.

ومن خلال احتفالاتنا الخاصة بموسم الأعياد، نتطلع إلى تشجيع ثقافة العطاء. وفي هذا الإطار، نشجع كل شخص على مشاركة نقاط برنامج المكافآت «شير» مع الهلال الأحمر الإماراتي. نحن ملتزمون في «ماجد الفطيم» بمجتمعنا، وبتحقيق أسعد اللحظات لكل الناس، كل يوم.

وقالت ماريا جدعون، مديرة التسويق لدى شركة «ماجد الفطيم للتسلية والترفيه» و«ماجد الفطيم للسينما»: يُعد الاحتفال هذا العام مع العائلات والأصدقاء أكثر أهمية من أي وقتٍ مضى. وفي حين ستختلف الأمور قليلاً هذا العام، لكن بإمكان الزوّار الاطمئنان مع ما اتخذته شركة «ماجد الفطيم» من تدابير واسعة النطاق لضمان استمتاع الجميع بموسم الأعياد بطريقة آمنة ومسلية.

وتشكل «أرض العجائب الشتوية» في «سكي دبي»، من خلال مجموعتها الواسعة من التجارب الاحتفالية، المكان الأمثل لأجمل الذكريات في ظل أجواء ساحرة مع الأحبة والأصدقاء.

وقام كلٌ من «مول الإمارات» و«سكي دبي» بتوسيع نطاق توجيهات وإرشادات الصحة والسلامة الموصى بها، من خلال اعتماد خطة شاملة للتعقيم والتباعد الاجتماعي لضمان حصول الزوار على تجربة استثنائية مع المزيد من الطمأنينة.

تفتح «أرض العجائب الشتوية» في «سكي دبي» أبوابها من 1 إلى 15 ديسمبر من الساعة 9 صباحاً إلى 9 مساءً، وتبدأ أسعار البطاقات من 125 درهماً، ويمكن ترقية تذكرة «سكي دبي» الاعتيادية بإضافة 75 درهماً.

وتتضمن كل تذكرة لقاء شخصيات العيد وصورة مطبوعة للاحتفاظ باللحظات الخاصة، وحقيبة هدايا، بالإضافة إلى إلى فنجان شوكولاته ساخنة مميز. وتتوفر التذاكر للمجموعات والعائلات. للمزيد من المعلومات أو لحجز التذاكر يرجى زيارة الموقع الإلكتروني skidxb.com/christmas.

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