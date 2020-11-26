«إذاعة الشارقة» برامج متنوعة وفواصل إبداعية في ديسمبر المقبل

حرصاً منها على تقديم كلّ ما هو جديد لمستمعيها، خصصت إذاعة الشارقة، التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، حزمة برامجية خلال شهر ديسمبر المقبل، تطرح في مضامينها مواضيع اجتماعية واقتصادية وثقافية متنوعة، تلبيّ ذائقة جميع أفراد الأسرة.

وصفات علمية

تبث القناة البرنامج التنموي «وصفة نفسية»، من تقديم الدكتور محمد أحمد، الذي يعرّف المستمعين عند الساعة 8 مساء من كلّ يوم، على أهم المعلومات النفسيّة الخاصة بالاضطرابات والسلوكيات الشائعة، ويبيّن طرق وأساليب علاجها، من خلال الاستناد على معارف ومعلومات علمية صحيحة.

نصائح

في الوقت ذاته، تقدّم الإذاعة الجزء الثاني من برنامجها «اسأل مستشارك العقاري»، الذي يوجّه خلاله الإعلامي إسماعيل الحمادي، عند الساعة 12:45 مساءً، حزمة من النصائح والمعلومات لأفضل طرق الاستثمار، ويستعرض أهمية الاستفادة من شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، للترويج للعقارات، والكثير من المعارف التي تتعلّق بسوق الاستثمارات العقارية.

عطاء الطبيعة

وتأخذ القناة مستمعيها في جولة نحو جماليات الطبيعة عبر برنامج «الأناقة الخضراء»، الذي يبثّ يومياً عند الساعة 10:45 صباحاً، وتصطحب فيه الإعلامية منى السويدي الجمهور، ليتعرفوا إلى أهم تقنيات الزراعة وخصوصيتها، ويكتشفوا الكثير من النصائح والمعارف اللازمة للوصول إلى أفضل الطرق لزراعة النباتات والمحاصيل وغيرها.

فواصل

وخصصت الإذاعة جسراً إبداعياً للتواصل مع جمهورها، عبر «فواصل تحفيزية»، يقدمها الإعلاميان سيف الريس وعائشة الحمودي، يطرحان من خلالها جملة من المعارف التوعويّة والاجتماعيّة، التي تتناول العديد من الجوانب الذاتيّة للإنسان، وتعرّف بقيمة الاهتمام بالذات وضرورتها وانعكاساتها على تصرفات الفرد في المجتمع.

وتزامناً مع حلول فصل الشتاء، تبثّ الإذاعة «فواصل شتوية»، يقدمها الإعلامي سعود الشيبة، يفتح من خلالها نافذة أمام المستمعين، للتعرّف إلى أهم النصائح والتوجيهات، خاصة لمرتادي الصحراء ومنتزهاتها، ويشرح لهم ضرورة الالتزام والاستعداد الجيد قبل تنظيم رحلاتهم، وأهمية أن تتوافر مختلف شروط الوقاية والسلامة، التي تتضمن التأكد من سلامة المركبات، وكفاية المستلزمات، والتأكد من البقاء على اتصال بشبكة الهواتف وغيرها.

موضوعات حياتية

وحول هذه البرامج، قالت عبير الشاوي مدير إذاعة الشارقة: «نحرص في كلّ دورة برامجية، على طرح كلّ ما هو جديد ومتنوع، لإثراء معارف وخبرات المستمعين، وتقديم مضامين إعلامية نوعية، تستهدف جميع فئات المجتمع المحلي، بما يحقق أهدافنا ومساعينا الرامية إلى تعزيز المشهد الإعلامي في الدولة».

وتابعت مدير إذاعة الشارقة: «البرامج المخصصة لشهر ديسمبر، تستعرض باقة من المعلومات المفيدة حول عدد من المواضيع الحياتية والتنموية، والتي تخص الفئات الشبابية بمختلف توجهاتهم واهتماماتهم، إلى جانب باقة متنوعة من الفواصل الغنية، التي امتازت برؤية إخراجية مبدعة، ما يعزز من حضور الإذاعة، ويبقيها قريبة من مستمعيها على الدوام».

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