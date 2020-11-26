أطفال الشارقة ينمّون مواهبهم الموسيقية في «سوبر ميوزيك»

المصدر: الشارقة - البيان

نظراً للدور الإيجابي الذي تلعبه الموسيقى في سلوك الطفل، ومساهمتها في تنمية قدراته الإبداعية، حرصت أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، على تنظيم سلسلة من الورش الموسيقية الافتراضية عبر برنامج مايكروسوفت «تيمز» بعنوان: «سوبر ميوزك»، تستهدف الأطفال من مختلف المراكز (14) مركزاً في مدينة الشارقة، والمنطقتين الوسطى والشرقية، وذلك خلال شهر نوفمبر الجاري.

واستمتع الأطفال بالورش العملية التي قدمتها أول ملحنة أوركسترالية إماراتية إيمان الهاشمي، بأسلوب مبتكر ومشوق بطابع المرح لتحفيز الأطفال على اكتساب مهارات جديدة تُعزز قدراتهم في مجال الموسيقى وسط بيئة موسيقية وفنية، وبطرق حديثة وعملية تُسهم في تطوير ذواتهم، وتحفيز التفكير الإيجابي لديهم، حيث بدأت الهاشمي بتعريف الأطفال بالآلات الموسيقية، وكيفية تذوّق جماليتها والوقوف على إبداعها وتحولاتها وتطورها منها:

آلة «البيانو» وطرق استخدامها، كما استعرضت آلات النفخ الهوائية، وأسماءها وأصواتها المختلفة، إلى جانب طرق العزف على آلة «الساكسفون»، وأنواع الآلات الوترية، فضلاً عن مهارات العزف على آلة «العود»، وآلة «التشيللو»، وذلك من خلال عرض فيديوهات توضيحية لأساليب العزف، والألعاب المرحة والمسابقات، فيما تعرفوا على فوائد الاستماع إلى مختلف أنواع الموسيقى وأثرها على النمو النفسي والذهني والفكري والاجتماعي لديهم.

وخلال الورش تم استضافت مدربين موسيقيين ومحترفين إماراتيين بهدف الاستفادة من خبراتهم الموسيقية، وتجاربهم في هذا المجال، وإتاحة الفرصة للأطفال للتعرف عليهم عن قرب؛ وهم: المدرب محمد مرشد الغنيمي أول عازف ساكسفون إماراتي، وكذلك المدربة شمسة محمد علي الجسمي عازفة عود إماراتية.

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