الموسم الثاني من «هاي الإمارات» ينطلق على «دبي ون»

المصدر: (دبي - البيان)

انطلق أمس، على شاشة قناة «دبي ون»، إحدى قنوات مؤسسة دبي للإعلام، بث الموسم الثاني من سلسلة برنامج «هاي الإمارات» الذي يعد إهداء إلى السيدات الإماراتيات والمقيمات على أرض الإمارات، ويسلط الضوء على بعض أبرز الأسماء في البلاد ويتحدث عن الحياة والإنجازات الملهمة للنساء اللاتي تركن بصمة خاصة بهن وأسهمن في نمو وتطور وازدهار الإمارات.

ويهدف البرنامج لتثقيف الناس حول الأعمال الاستثنائية التي تضطلع بها دولة الإمارات ونساؤها المواطنات والوافدات من أجل تحقيق هدف مشترك يتمثل بجعل الإمارات أفضل دولة على مستوى العالم، تم تصميم السلسلة لتجذب اهتمام جمهور عالمي. حيث يضيء الموسم الثاني على الدور المركزي للمجتمع النسائي في الإمارات.

وذلك بفضل جهود الأسلاف والآباء المؤسسين للدولة والرؤى الثاقبة لقادتها، الذين شكلوا قدوة ومصدر إلهام للمجتمع بأكمله من خلال جهودهم المتواصلة لتحقيق رفاهية العيش والحياة الكريمة لكافة أفراد المجتمع.

وبهذه المناسبة، قالت منتجة ومقدمة ومؤلفة البرنامج بينديتا بارافيا: «أحببت دولة الإمارات منذ وصولي إليها أول مرة في العام 2002. هذه البلاد وشعبها أسهموا على نحو كبير في دعم تطوري الشخصي. إنني ممتنة جداً لقادة دولة الإمارات لما قدموه لنا كمقيمين على مر السنين ولما يقدمونه الآن.

وفي هذا الموسم، أؤمن بشدة بأن العالم يحتاج لمعرفة المزيد عنا، وخاصة عن نساء هذا البلد الرائع. حيث إن قصصهن ملهمة وتستحق المشاركة مع العالم، وهو ما يمثل المبادئ الأساسية التي تستند إليها السلسلة. وإنني سعيدة بتقديم الموسم الثاني الذي وسّعنا من خلاله آفاقنا من دبي إلى جميع الإمارات السبع».

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