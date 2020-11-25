نجوم الفن والغناء العربي يودعون مارادونا

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

ودع عدد من نجوم الفن والغناء العربي عبر حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا، والذي توفي اليوم عن عمر يناهز 60 عاماً، بنوبة قلبية في منزله، بعد أسبوعين فقط من خروجه من المستشفى، عقب خضوعه لعملية جراحية لعلاج جلطة دماغية.

وغرد الممثل المصري محمد هنيدي على "تويتر": "واحد من اللي حببونا في الكورة.. وداعا مارادونا".

وغرد الممثل المصري أيضاً، أحمد فهمي: "أفضل من لمس كرة القدم، وأعظم كاريزما مش بس في لعيبة الكورة، 2020 أخذت أحلى حاجة من كل حاجة، وداعا مارادونا".

وودعته المطربة اللبنانية نانسي عجرم: "فقد العالم رياضي حقيقي، أيقونة، أحد أعظم من لعب الكرة، لم تكن كرة القدم لتصبح ما هي عليه بدونك، أرقد في سلام دييجو مارادونا".

وكذلك ودعته المطربة اللبنانية نوال الزغبي: "شو هالسنة المخيفة 2020 يللي مش عارفة تخلص، اليوم العالم خسر أهم لاعب كرة قدم أرجنتيني مارادونا، وأنا من عشاقه الله يرحمه، أسطورة كبيرة".

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