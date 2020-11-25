شرطة أبوظبي تشارك في المهرجان التراثي

المصدر: أبوظبي - البيان

شاركت شرطة أبوظبي في فعاليات مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة بالعاصمة أبوظبي الذي انطلق يوم 20 نوفمبر الجاري ويستمر حتى 20 فبراير 2021. واستعرضت المديريات والإدارات المشاركة عبر منصة شرطة أبوظبي الخدمات والابتكارات الذكية للجمهور. كما قدمت فرقة موسيقى شرطة أبوظبي مجموعة من مقطوعاتها التراثية والوطنية، وسط إعجاب الزوار.

وعرضت مديرية المرور والدوريات فيديوهات توعوية عن السلامة المرورية للجمهور، وتوعيتهم بشأن القيادة الآمنة في الضباب، والتعريف بقانون حجز المركبات في إمارة أبوظبي. وعرضت مديرية ترخيص الآليات والسائقين بقطاع العمليات المركزية خدماتها عبر التطبيقات الذكية المصممة بما يتناسب مع احتياجات المتعاملين.

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