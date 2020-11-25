نورة الكعبي تفتتح المكتبة الفرنكوفونية بمقر الرابطة الفرنسية

المصدر: أبوظبي - البيان

افتتحت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، بحضور أميليا لاكرافي النائبة في البرلمان الفرنسي، المكتبة الفرنكوفونية بمقر الرابطة الثقافية الفرنسية الجديد في أبوظبي.

كما حضر حفل افتتاح المكتبة الفرنكوفونية، سابين سيورتينو، المستشارة الأولى بالسفارة الفرنسية لدى الدولة، ومحمد بلدجودي، مدير عام الرابطة الثقافية الفرنسية في أبوظبي، وسلطان الحجي، رئيس الرابطة الثقافية الفرنسية في أبوظبي والناشر المعروف ميشيل شوريري.

وتعتبر هذه المكتبة ملاذاً جديداً لعشاق اللغة الفرنسية في العاصمة الإماراتية، مقدمةً لهم عالماً من المحتوى الأدبي الفرنسي المميز في مكتبة TV5 Monde الفرنكوفونية التي تم افتتاحها، أول من أمس، في مقر الرابطة الثقافية الفرنسية الجديد في أبوظبي.

فرصة لطيفة

ومن جانبها، قالت الفنانة الفرنسية كارين مستذكرةً الحياة في فرنسا: «إنها فرصة لطيفة بالنسبة لأفراد المجتمع الفرنكوفوني! حيث يمكننا الحضور إلى هذا المكان الجميل، وأخذ بعض الكتب وإمضاء بعض الوقت في القراءة».

وقالت الفنانة الإماراتية ندى: «يمكنني الحضور إلى هذه المكتبة برفقة أبنائي لتشجيعهم على قراءة الكتب الورقية حتى يتمكنوا من فهمها والإحساس بها. من الهام جداً امتلاك الكتاب ذاته، وتوفر البيئة المناسبة التي تمكنك من استشعار الأرواح من حولك تقرأ الكتب».

ومن خلال المكتبة الفرنكوفونية المتكاملة، أصبح بإمكان عشاق اللغة الفرنسية الوصول إلى طيف واسع من المحتوى الأدبي الفرنسي من كتب وروايات وكتب هزلية وألعاب لوحية مقدمة من «كلتشر آند كو».

خطوة

قال سلطان الحجي، رئيس الرابطة الثقافية الفرنسية في أبوظبي: «يشكل افتتاح المكتبة الفرنكوفونية خطوةً لجعل تجربة التعلم أكثر إثراءً وعمقاً. وقد لاحظنا تواجد أفراد المجتمع الفرنكوفوني في العاصمة، وكدعمٍ لهم، قمنا بافتتاح هذه المكتبة الجديدة كلياً، والتي ستمكننا من إشباع نهم القراءة لديهم وحبهم للّغة الفرنسية».

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