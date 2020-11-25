اتحاد الكتاب يهنئ بدور القاسمي ويشكل هيئة إدارية لفرع رأس الخيمة

المصدر: (الشارقة - البيان)

هنأ سلطان العميمي، رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، باسمه وباسم كتاب وأدباء الإمارات، الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، لفوزها بمنصب رئيس الاتحاد الدولي للناشرين، كأول امرأة عربية وإماراتية تشغل هذا المنصب على المستوى العالمي منذ تأسيس الاتحاد عام 1896. وثاني امرأة على المستوى العالمي.

وأكد سلطان العميمي أن قطاعي الثقافة والنشر يشهدان تطوراً مستمراً في العالم أجمع، وأن وجود قيادية عربية في هذا الموقع الدولي المهم، يعد مكسباً للثقافة وحركتي النشر العربية والدولية، كما أن إنجازات الشيخة بدور، ونجاحها في قطاعي الثقافة والنشر، تجاوز في امتداده وأفقه محيط دولة الإمارات إلى المحيط العربي، إذ كانت سموها سباقة دائماً إلى تأسيس مشروعات ثقافية رائدة لم يسبقها إليها أحد، منها النهوض بصناعة الكتاب في الإمارات ودعم الناشر وحركة النشر.

كما أشار إلى أن تبوّؤ الشيخة بدور هذا المنصب، دليل على قدرة المرأة الإماراتية على العطاء والنجاح.

من جهة أخرى، شكل اتحاد كتاب وأدباء الإمارات الهيئة الإدارية لفرع الاتحاد في رأس الخيمة، برئاسة د. نجيب عبدالله الشامسي، وعضوية كل من د. محمد بن صراي، وعبدالله محمد الهدية، وعبدالله محمد السيب، ولؤلؤة أحمد المنصوري، وناصر أحمد اليعقوبي، وناصر يوسف بكر، ود. هيثم يحيى الخواجة.

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