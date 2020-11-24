شراكة إماراتية سعودية لإنتاج ألعاب إلكترونية مستوحاة من التراث

المصدر: (دبي - البيان)

بحضور معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، والشيخ شخبوط بن نهيان، سفير الإمارات لدى السعودية، وقعت شركة Boss Bunny Games السعودية التي تتخذ من الإمارات مقراً لها اتفاقية مع استديو الإنتاج الإماراتي «لمترى» لتطوير ونشر مجموعة من الألعاب الإلكترونية المستوحاة من أعمال لمترى، والمستقاة من التراث والثقافة المحلية، بداية من مسلسل فريج ذي الشعبية الواسعة.

وستسهم هذه الشراكة الثنائية الفريدة في تعزيز التعاون الاقتصادي الإماراتي السعودي في المجال الرقمي والاستحواذ على الحصة التي تحتلها المنطقة ككل ومنطقة الخليج على وجه التحديد في قطاع صناعة الألعاب الإلكترونية.

وقالت معالي نورة بنت محمد الكعبي: «أصبحت صناعة الألعاب إحدى الصناعات الإبداعية الناشئة التي تسهم في ضخ المزيد من الاستثمارات إلى اقتصادات الدول باعتبارها صناعات مستدامة ذات إمكانات واعدة. تمتلك الإمارات والسعودية ثروةً من المواهب الشابة المبدعة التي ستضيف الكثير إلى مجال صناعة الألعاب الإلكترونية، وستفتح هذه الشراكة أمام الموهوبين آفـاقاً حيوية».

وأكد الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، أن السعودية والإمارات تشكلان نموذجاً استثنائياً في بناء الشراكات الاقتصادية القوية في مختلف القطاعات، مشيداً بالجهود المبذولة لتوقيع هذه الشراكة والتي أتت تتويجاً للاهتمام المشترك في الصناعات الإبداعية وفي مجال صناعة الألعاب، واعتبرها خطوة ملهمة ومحفزة للمبدعين في البلدين والمنطقة عموماً.

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