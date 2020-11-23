الموضة والفنون تجمعان التبرعات لصالح لبنان

المصدر: لندن - البيان

أعلنت سوذبيز عن تعاونها مع مبادرتي «Creatives For Lebanon» و«Art for Beirut»، المنظمتين غير الربحيتين اللتين أسسهما المواطنون اللبنانيون في المهجر في أعقاب حادث انفجار مرفأ بيروت في شهر أغسطس الماضي.

وذلك لإطلاق مزاد في شهر ديسمبر المقبل بعنوان «To Beirut with Love»، ويضم مجموعة مختارة بعناية من التبرعات من كبار الفنانين المعاصرين ومصممي الأزياء والمجوهرات، وسيستمر خلال الفترة من 7 وحتى 15 ديسمبر المقبل. وبعد المزاد، وبالتعاون مع منظمتي «IMPACT Lebanon» و«LIFE»، سيتم تقاسم العائدات بين خمس جمعيات خيرية، ما يضمن وصول الأموال إلى المناطق الأكثر احتياجاً.

وتتضمن المؤسسات الخيرية المختارة نساند وبيت البركة وبيتنا بيتك، والتي ينصب تركيزها على إيواء العائلات النازحة وإعادة تأهيل المنازل السكنية والشركات المحلية، والفنار، المؤسسة الخيرية التي تقدم الدعم لأصحاب المشاريع الاجتماعية والشركات الصغيرة، وأخيراً House of Christmas التي ستساعد في الحفاظ على المباني التراثية وحمايتها.

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