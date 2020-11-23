طارق عاكف.. الموسيقى العربية تفقد نجمها اللامع

المصدر: دبي ـ غسان خروب

أن تفتش في أرشيف الأغنية الخليجية، حتى تباغتك أغنية «ارجع يا كل الحب»، للفنان عبد القادر عبد الكريم، تلك الأيقونة التي لا تزال أصداء ألحانها تتردد في الفضاء، يحبها الجميع، ويطربون بها.. بالأمس، فقدت هذه الأغنية صانع ألحانها وموزعها الموسيقي، المصري طارق عاكف، الذي برحيله انطفأت نجمة في سماء الأغنية العربية والخليجية، ذلك الموسيقار الذي شهد على بدايات نجاح ثلة من نجوم الأغنية الخليجية. طارق كان يقف على عتبه الـ 60، عندما باغته الموت فجأة، خاطفاً إياه نحو عوالم أخرى، تاركاً الأغنية الخليجية تندب حزنها، وهو الذي ترك بصمة ذهبية لامعة على صخرتها. رحل طارق، وخلف وراء ظهره أرشيفاً عريضاً من الذكريات، وأكواماً من الصور التي التقطها مع نجوم الفن الخليجي، الذين علقوا صوره على جدران حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، حزناً على رحيله.

تأليف وتوزيع

الموسيقار طارق عاكف، الذي فتح عينيه على الدنيا في نوفمبر 1960، تشرب الموسيقى منذ صغره، ولم يترك موهبته في هبوب الريح، وإنما سعى إلى صقلها بالدراسة، حيث درس الموسيقى في معهد ليونارد دافينشي قسم الموسيقى في القاهرة، وواصل دأبه في معهد الموسيقى العربية، حيث تخصص في التأليف والتوزيع الموسيقي، عرفته فرقة الموسيقار عمار الشريعي، وعشقته شخصيات فيلم «المصير»، للمخرج الراحل يوسف شاهين، واستفادت منه الأغنية الخليجية والعربية، على حد سواء، فاعتبر مدرسة في الفن والموسيقى الراقية.

الفنانة الإماراتية أحلام، كانت من أوائل الذين نعوا طارق عاكف، عبر حسابها على موقع تويتر، حيث كتبت: «‏انتقل إلى رحمة الله، الموزع الكبير، الأستاذ طارق عاكف، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك»، بينما نشر الفنان الإماراتي فايز السعيد، عبر «إنستغرام»، صورة تجمعه مع الموسيقار الراحل، وعلق عليها بالقول: «انتقل إلى رحمه الله، المايسترو الكبير، الأستاذ طارق عاكف»، واصفاً إياه بأنه كان «مدرسة من مدارس الفن والذوق، وبصمة لا تنسى في موسيقى الأغنية العربية، وبالذات الخليجية، حيث ترك بصمات خالدة في عالمنا الفني.. رحمة الله عليك يا أستاذنا الغالي». السعيد آثر في تعليقه، ذكر مجموعة من أهم الأغنيات التي تولى الراحل توزيعها موسيقياً، ومن بينها «يا ناسينا» و«الأواني» و"ادلع يا كايدهم"، و"المسافر"، و"أحتاجك أناط، و"ما أندم عليك"، و«طبيب جراح»، و«ما أروعك»، و«راضيناك» و«الله يا زين اللي احضرت»، و«روح روحي»، و«السندريلا».

ذكريات جميلة

أما الفنان عبادي الجوهر، فكتب: «الله يرحم الصديق طارق عاكف، تعازينا لعائلة الفقيد.. وإنا لله وإنا إليه راجعون»، بينما كتب الفنان أصيل أبو بكر عبر تويتر: «رحم الله الأخ والأستاذ طارق عاكف.. جمعتني معه ذكريات وأعمال جميلة ومع والدي قبلي.. رحمة الله عليهم وغفر لهم آمين ويلهمنا وأهله الصبر والسلوان»، في حين كتب الفنان عبدالله الرويشد عبر تويتر: «رفيق الدرب.. صديق وشريك البدايات والنجاحات، مشوار طويل وعشرة سنين....الله يرحمك ويغفر لك»، وكتب الملحن والفنان مشعل العروج: «فقدت اليوم أخ وصديق ومعلم ونجم كبير في مشواري وفي عالم الموسيقي، رحل وترك إرثاً تتعلم منه الاجيال، رحم الله الموسيقار طارق عاكف واسكنه فسيح جناته ولا حول ولا قوة إلا بالله».

نعاه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة الترفيهية في المملكة العربية السعودية عبر تويتر: «كنت سعيد بتكريم طارق عاكف، رحمه الله، في موسم الرياض، ولم أكن أعرف إنه اللقاء الأخير، وأشكر عبادي وأمير عبدالمجيد اللي سمحوا لي بهذه الفرصة»، وقال في تغريدة ثانية: «رحمك الله يا طارق.. كلمتني تطمئن علي من أسبوعين، ولم أعرف إنه الاتصال الأخير.. فلتة موسيقية عربية نفتقدها اليوم».

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