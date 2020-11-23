«سرسق» يشارك بمعرض «بحبك يا لبنان» في دبي

المصدر: دبي - البيان

يستمر معرض «بحبك يا لبنان» في أسبوعه الثالث والأخير في دبي يومياً حتى 28 نوفمبر الجاري. وبالتزامن مع عيد استقلال لبنان يستضيف المعرض مجموعة جديدة من المصممين والحرفيين اللبنانيين وعلى رأسهم مجموعة من المصممين التابعين لمتحف سرسق العريق، وذلك في مقر إقامته بمطعم الفلمنكي الجميرا.وتشارك مجموعة متحف سرسق المعروف كموطن للأعمال الفنية التراثية في معرض «بحبك يا لبنان» بخطوة لافتة هذا العام، وخاصة أن المتحف يعد واحداً من أبرز المعالم الحضارية في العالم العربي ويتميز بأقوى نقاط الجذب على المستوى الثقافي والفني، حيث استقبل على مدى سنوات طويلة عدداً كبيراً من أهم وأشهر الشخصيات والأعمال الفنية العربية والعالمية.

إعادة بناء

في سياق متصل، ونظراً للدمار الكبير الذي لحق بالمتحف من جراء الانفجار الذي هزّ العاصمة بيروت في الرابع من أغسطس الماضي، ستكون أرباح مجموعة متحف سرسق المشاركة في المعرض مخصصة لإعادة بنائه وإحياء القيم التراثية التي يمثلها.وتحرص مجموعة متحف سرسق المؤلفة من مصممين حائزين ألقاباً وجوائز عالمية، وجميع المشاركين في الأسبوع الأخير من المعرض، على تقديم أرقى الأعمال الحرفية واليدوية من مختلف القطاعات الصناعية اللبنانية، والتي تتنوع ما بين الأزياء، المجوهرات، الأدوات المنزلية، التحف الفنية وغيرها.

وفي تحية إلى روحها، سيتم خلال المعرض عرض أعمال المصممة اللبنانية هلا الطياع المعروفة بمجوهراتها المميزة وخصوصاً تصميم خريطة لبنان، والتي قضت في انفجار بيروت.

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