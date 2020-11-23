«زايد للكتاب» تعلن القائمة الطويلة لفرعي «التنمية وبناء الدولة» و«الفنون والدراسات النقدية»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب أمس عن القوائم الطويلة لفرعي «التنمية وبناء الدولة» و«الفنون والدراسات النقدية»، ضمن دورتها الخامسة عشرة لعام 2021-2020 اللتين استقبلتا معاً 461 ترشيحاً من مختلف الدول العربية.

حصل فرع «التنمية وبناء الدولة» على 11% من إجمالي الترشيحات الواردة للدورة الخامسة عشرة من الجائزة، بما يعادل 262 ترشيحاً، واشتملت قائمته الطويلة على 8 أعمال لمؤلفين من 6 دول عربية، وهي الإمارات والسعودية ومصر والمغرب والأردن وتونس.. منها:

«الغوص بو سبعة أرزاق» للكاتب الإماراتي أحمد محمد بن ثاني، و«الانتقال إلى الديموقراطية: ماذا يستفيد العرب من تجارب الآخرين؟» للأستاذ الدكتور علي الدين هلال، من مصر، و«صورة المرأة في رحلات الغربيين إلى وسط الجزيرة العربية منذ مطلع القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين» للكاتبة السعودية دلال بنت مخلد الحربي. واستقبل فرع الفنون والدراسات النقدية 199 ترشيحاً أي 8% من إجمالي الترشيحات الواردة للدورة الخامسة عشرة من الجائزة، وتم اختيار 10 عناوين منها في القائمة الطويلة، جاءت من 4 دول عربية، وهي العراق وتونس والأردن والمغرب، منها:

«خط المصحف الشريف وتطوره في العصر الإسلامي» للباحث العراقي د. عبدالعزيز حميد صالح، و«خطاب الأمثولة، حوار الفكر والسلطة مقاربة تداولية معرفية» للباحث سعيد جبار من المملكة المغربية، و«صورة بغداد الافتراضية في المخيال اليهودي العراقي – دراسة في تمثلات سرود الفضاء التاريخي في المنجز الفني والأفلام واللوحات والموسيقى» للكاتبة والباحثة العراقية د. خالدة حاتم علوان.

وستواصل جائزة الشيخ زايد للكتاب نشر القوائم الطويلة للفروع الأخرى من الجائزة تباعاً.

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