تعويذة السعادة.. رحلة لتطوير نفسك وتنمية مهاراتك

المصدر: القاهرة - البيان

كتاب يصحبك في جولة تشعر فيها أنك تبحر في رحلة لتطوير نفسك وتنمية مهاراتك وقدراتك، وقبل أن تنهيه ستكون قد امتلكت قدرات هائلة على تغيير عاداتك وأنماط تفكيرك وتحسين طاقاتك، ستجد نفسك مقبلاً على هدم عادات كثيرة واكتساب عادات جديدة، ستصبح لديك أهداف ومهارات وأفكار اتبعت الكاتبة الأسلوب المبسط والمرونة في التغلغل إلى وجدانك وعقلك والتسلل إلى أفكارك بانسيابية عجيبة لتقنعك بما يجب عليك فعله وما يلزم تغييره. الكتاب الصادر حديثاً تحت عنوان «تعويذة السعادة» للكاتبة إشراق شلبي، يعد تطوراً هائلاً في كتب التنمية البشرية، حيث تناولت فيه الكاتبة علاجاً لمشكلات نفسية واجتماعية وطرق تنمية الذات وتطوير القدرات وأساليب العلاج السلوكي بصورة سلسة، كما استطاعت أن تغير المفهوم الذي ساد عن كتب التنمية البشرية، فقد عرضت نماذج يمكنك الاقتداء بها.

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