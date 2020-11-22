حسين الجسمي يحيي احتفالات اليوم الوطني في «المجاز»

المصدر: الشارقة - البيان

كشفت لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات اليوم الوطني عن تفاصيل الحفل الغنائي المباشر المقرر عرضه بتاريخ 3 ديسمبر 2020 على منصة مسرح المجاز بالشارقة بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات العربية المتحدة. ويحيي الحفل الغنائي الفنان الإماراتي حسين الجسمي للاحتفاء مع جمهور المجاز بيوم الوطن المناسبة الوطنية العزيزة على قلوب أبناء الإمارات التي تروي محطة مهمة من تاريخ الدولة والمنطقة بشكل عام عندما توحدت فيه إمارات الدولة تحت راية واحدة لتتوالى الإنجازات النوعية التي يفاخر بها أبناء الإمارات العالم كله. ويشارك في الحفل الغنائي عدد من الفنانين الإماراتيين الشباب وهم: «أريام، جاسم محمد، فيصل الجاسم وعريب» بتوليفة من أغنياتهم الإماراتية المتميزة التي ذاع صيتها محلياً وخارجياً.

ووفقاً لخالد جاسم المدفع، رئيس لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات اليوم الوطني فإن الحفل الغنائي الذي يجري تنظيمه وفق الإجراءات الاحترازية يتيح حضور الجمهور بنصف المساحة الاستيعابية لمسرح المجاز بأسعار رمزية يتم تخصيصها لمبادرات «مؤسسة القلب الكبير» المعنية بمساعدة اللاجئين والمحتاجين حول العالم.

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