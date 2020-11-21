«آثار الشارقة» تنظم جولة تعريفية في مواقع أثرية

المصدر: الشارقة - البيان

نظّمت هيئة الشارقة للآثار جولة تعريفية لوفد من هيئة الإنماء التجاري والسياحي، زار خلالها مواقع أثرية عدة، وتعرف إلى نتائج أعمال التنقيب والحفريات التي تنفذها الهيئة للكشف عن المزيد من الآثار واللقى المادية التي تؤشر إلى وجود استيطان بشري منذ آلاف السنين، حيث تعد مثل هذه المكتشفات عاملاً مشجعاً إضافياً للترويج السياحي، يسهم في ترجمة أجندة وخطط هيئة الإنماء التجاري والسياحي وبرامجها السياحية، خصوصاً أن الكثير من التنقيبات في الشارقة تحمل قصصاً مهمة، وآثاراً تعود إلى العصور الحجرية.

وجاءت الجولة بحضور وفد من هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، واستقبلهم عيسى يوسف، مدير إدارة الآثار في الهيئة، إضافة إلى عدد من موظفي الهيئة.

وقال عيسى يوسف، مدير إدارة الآثار في هيئة الشارقة للآثار: اصطحبنا شركاءنا في هيئة الإنماء التجاري والسياحي في جولة تعريفية لمواقع أثرية عدة، تضمنت جبل البحيص، فلي «الحصن الغربي»، وادي الحلو، وخطم الملاحة، حيث تم التعرف إلى المواقع وما تضمه من آثار ومخلفات مادية ولقى، وقدمنا للوفد الزائر الكثير من المعلومات التي يمكن لها أن تشكل قيمة مضافة للهيئة وبرامجها السياحية، خصوصاً فيما يتعلق بالسياحة الآثارية.

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