مبادرة «أيامي» تطلق أغنية «أهدافي»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت مبادرة «أيامي الشبابية العربية للموسيقى والفنون»، التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أغنية مصورة بعنوان «أهدافي»، لتسليط الضوء على خطة التنمية المستدامة 2030 وأهدافها السبعة عشر.

ويشارك في المبادرة سبعة مغنين شباب من مختلف أنحاء المنطقة العربية وهم زين عبيد، أشرقت أحمد، لجي مسرحي، آدم هداجي، نور وسام، جراح الشاعر، وتاليا برهوش. هؤلاء كانوا قد شاركوا في مواسم سابقة من برنامج «ذا فويس كيدز» أحلى صوت بنسخته العربية.وفي التفاصيل، تمثل الأغنية التي أُطلق عليها اسم «أهدافي» رسالة يوجهها الشباب العربي إلى العالم داعياً الجميع إلى التعاون من أجل تحقيق غد أفضل. الأغنية، التي ألفها الشاعر نزار الهندي ولحنها المؤلف الموسيقي هاني سبليني، أصبحت اليوم متاحة على كافة منصات التواصل الاجتماعي التابعة لمبادرة «أيامي».

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