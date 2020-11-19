إصدار بلغة برايل من كتاب «زايد من التحدي إلى الاتحاد»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أطلق الأرشيف الوطني بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم أول نسخة بلغة برايل من كتاب «زايد من التحدي إلى الاتحاد»، الصادر عن الأرشيف الوطني، انطلاقاً من اهتمام الجهتين بذوي التحديات البصرية لتلبية حاجتهم للقراءة المفيدة التي تسهم في تنشئتهم الوطنية السليمة، لتعزيز الحسّ الوطني لديهم.

ويرصد الإصدار مرحلة تاريخية مهمة في تاريخ الإمارات، وفي حياة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإنجازاته فيها من واقع الوثائق البريطانية.

ويندرج إصدار كتاب «زايد من التحدي إلى الاتحاد» بلغة برايل في إطار المسؤولية المجتمعية والإنسانية التي يؤديها الأرشيف الوطني تجاه جميع الشرائح من أبناء المجتمع، ورفدهم بما يعزز لديهم الانتماء للوطن والولاء لقيادته الحكيمة، ولا سيما لدى هذه الشريحة، إذ يبين الكتاب الجهود التي بذلها القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في سبيل نهضة الإمارات وقيام صرح اتحادها الميمون.

وبمناسبة إطلاق كتاب «زايد من التحدي إلى الاتحاد» أكد الأرشيف الوطني دوره في دعم ذوي التحديات البصرية، وأنها ليست هي المرة الأولى التي يرفد فيها مكتبة ذوي التحديات البصرية بإصداراته، وقد ظلّ حريصاً على المشاركة في رعاية العديد من فعالياتهم ونشاطاتهم إيماناً منه بأن ذلك يأتي في مقدمة مسؤوليته المجتمعية تجاه الوطن وأبنائه بمختلف شرائحهم.

وأوضح الأرشيف الوطني أن كتاب «زايد من التحدي إلى الاتحاد» يشكّل مرجعاً مهماً في تاريخ الإمارات العربية المتحدة، وفي سيرة القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، ومسيرته الحافلة بالإنجازات، ويضيف بُعداً جديداً للبحث العلمي في تاريخ الإمارات، ونظراً لأهمية هذا المرجع القيّم فإن الأرشيف الوطني آثر التعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم في طباعة هذا الكتاب بلغة «برايل» مع علمه بضخامة نسخة «برايل» حتى لا يحرم فئة ذوي التحديات البصرية من المضمون العلمي التاريخي الذي يمتاز به الكتاب.

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