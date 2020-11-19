دبي للثقافة.. جهود فاعلة في مواجهة «كوفيد 19»

المصدر: دبي - البيان

استعرضت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» المنهجية الفاعلة التي اعتمدتها في التعاطي مع التحديات التي فرضتها أزمة كوفيد- 19 الراهنة على القطاع الثقافي والإبداعي في دبي والإمارات العربية المتحدة، ضمن رؤية استشرافية وبنّاءة قائمة على معطيات الحاضر التي أثمرت فيه الجهود المتضافرة لجميع الأطراف الفاعلة التي عملت بروح الفريق الواحد من أجل تطوير المشهد الثقافي ودعم المجتمع الإبداعي في الإمارة لتجاوز هذه الظروف الطارئة.

وفي نظرة تأملية لمجريات الأمور في الأشهر الماضية، رصدت «دبي للثقافة» النتائج الملموسة التي حققتها جهودها ومبادراتها خلال تلك الفترة، استجابةً للتحديات التي واجهها المجتمع الإبداعي نتيجة جائحة كوفيد-19 انطلاقاً من التزامها بممارسة الدور الذي تلعبه كممكّن ومنظم وداعم للقطاع الثقافي والإبداعي في الإمارة.

وفي هذا الصدد، قالت هالة بدري، مدير عام «دبي للثقافة»: إن تقييم المنجزات بموضوعية وشفافية يشكل أساساً للبناء على النتائج ووضع خطة شاملة للتطوير وتحقيق مزيد من النجاحات.

منذ بداية الأزمة، مارست «دبي للثقافة» دورها كراعية للمشهد الثقافي والإبداعي في إمارة دبي، محاولةً توفير كل ما يلزم لدعم أفراد المجتمع الإبداعي المحلي وضمان استدامة ازدهار منظومة العمل فيه وترسيخ روح الأمل والتفاؤل بين أفراده. وبناءً على ما تحقق خلال الفترة الماضية، ستواصل الهيئة جهودها بالتعاون والتكامل مع جميع شركائها والجهات المعنية لنقل المشهد الثقافي والإبداعي في الإمارة إلى آفاق جديدة من الازدهار.

دعم وتوجيه

اتخذت الهيئة على مدار الأشهر القليلة المنصرمة العديد من الخطوات التي من شأنها دعم وتوجيه القطاع الثقافي والإبداعي في دبي، من أبرزها إطلاق مبادرة «ماراثون دبي للأفكار» في أبريل 2020 بالتعاون مع مجموعة آرت دبي بهدف استقطاب الأفكار التي من شأنها مواجهة التحديات التي تواجهها المجتمعات الإبداعية والثقافية في ظل انتشار فيروس كورونا.

منح

وفي مبادرة أخرى مستلهمة من مخرجات «ماراثون دبي للأفكار» خصصت «دبي للثقافة» بعض المِنَح لمجموعة من الشركات الصغيرة العاملة في المجال الإبداعي لتيسير مشاركتها في «سوق أسبوع دبي للتصميم»، إحدى الفعاليات المبتكرة في «أسبوع دبي للتصميم» الذي انطلق في حي التصميم بدبي في 9 نوفمبر الجاري تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، عضو مجلس دبي.

كما دعمت «دبي للثقافة» الدعوة المفتوحة التي وجّهها المعرض العالمي للخريجين إلى الطلاب من مختلف أنحاء العالم ومن جميع المجالات لاقتراح حلول مبتكرة قادرة على معالجة التحديات الراهنة والمستقبلية التي ظهرت عقب جائحة (كوفيد 19).

مقتنيات دبي

في خطوة هادفة إلى الإسهام في دعم جهود دبي، الرامية إلى تسريع التعافي لقطاعها الثقافي في أعقاب جائحة (كوفيد 19)، أطلقت «دبي للثقافة» برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مبادرة «مقتنيات دبي» التي تهدف إلى تشجيع وتحفيز ونشر ثقافة اقتناء الأعمال الفنية والترويج للمعارض والفنانين المحليين من إماراتيين ومقيمين، والذين ستكون مقتنيات المبادرة من أعمالهم حصراً.

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