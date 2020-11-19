«أزهار الأمل» عمل فني يحمل بصمات أصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي - البيان

أنجزت مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، بمشاركة 55 شخصاً من أصحاب الهمم وأصدقائهم وعائلاتهم، عملاً فنياً بعنوان «أزهار الأمل».

ويُعد تمثال «أزهار الأمل» الذي صممته الفنانة الإماراتية عزة القبيسي، أول عمل فني في المنطقة يتم إنجازه بالتعاون المباشر مع الفنانين من أصحاب الهمم، ويتطلع الأولمبياد الخاص الإماراتي ليكون هذا العمل الأول من بين أعمال فنية أخرى يتم إنجازها في المستقبل، كجزء من برنامج الفنون الموحدة للأولمبياد الخاص.

ويحرص برنامج الفنون الموحدة على تسخير الفن -كما هو الحال مع الأنشطة والفعاليات الرياضية- من أجل تعزيز الروابط والعلاقات وخلق الصداقات بين أصحاب الهمم وغيرهم من أفراد المجتمع.

جلسات

تم تزويد المشاركين في هذا العمل بالمواد الفنية اللازمة لإنجازه، حيث تم إيصال المواد مباشرة إلى بيوتهم، كما نظمت لهم العديد من الجلسات عبر الإنترنت، واستمتعوا بالعمل على إنجاز العمل في منازلهم مع العائلة والأصدقاء.

وقال علي بن صميدة، أحد لاعبي الجولف بالأولمبياد الخاص الإماراتي وأحد الفنانين المشاركين في هذا العمل:

«لقد استمتعت بالمشاركة في هذا العمل الفني، حيث قمت بالرسم مع عائلتي في المنزل وبمشاركة أصدقاء لي عبر برنامج زووم. وأتمنى أن يأتي الناس ليروا هذا العمل الفني، حتى يتمكنوا من رؤية مهاراتي في الرسم».

سبع زهرات

ويتكون تمثال «أزهار الأمل» من سبع زهرات تمثل الإمارات السبع. وقد تم صنع الأزهار من سعف النخيل المزخرفة، وتم تلوينها من قبل كل فنان مشارك في هذا العمل.

حيث جرى تثبيت الأزهار في قواعد معدنية من تصميم وصنع الفنانة الإماراتية عزة القبيسي، التي عبرت عن سعادتها بالمشاركة في هذا العمل.

وقالت: «تجسّد الأزهار في هذا العمل فكرة العطاء والتقدير، وتأتي مشاركة أكثر من خمسين فناناً ومبدعاً من أصحاب الهمم في إنجاز هذا العمل، لتعزيز فكرة التقدير والتكاتف .

وذلك في عام عانى فيه كثيرون من الألم والخسارة، إذ يبعث هذا العمل ومن خلال تعاوننا الجماعي المشترك رسالة شكر وتقدير لدولتنا الحبيبة. ونأمل أن يتاح للجميع فرصة القدوم لرؤية هذا العمل الفني والاستمتاع به».

دعم

وبهذه المناسبة قال حميد الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في مبادلة: «نحرص في مبادلة على توفير الدعم اللازم للأولمبياد الخاص، وهذا ما يؤكد التزامنا وسعينا نحو إيجاد مجتمع أكثر شمولاً وتنوعاً لأصحاب الهمم، ويسرنا أن نعرض هذا العمل الفني في الغاليريا مول، حيث يتاح لهذا العمل الاستمرار في إلهام مجتمعنا».

وأشار طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، لأهمية هذا العمل الفني بالقول: «كان دعم لاعبي الأولمبياد الخاص وأصحاب الهمم وعائلاتهم، على رأس أولويات عملنا خلال أزمة «كوفيد 19».

وكما هو الحال دائماً، فقد انصبت جهودنا لضمان مساعدتهم جميعاً على الاحتفاظ بلياقتهم البدنية، وإشراكهم في الفعاليات والأنشطة المجتمعية. ويأتي إنجاز عمل فني مثل «أزهار الأمل» وسط تحديات الوباء الحالي، ليؤكد مدى المرونة والحماس الذي يتمتع به لاعبونا.

ويسرنا أن نتقدم بجزيل الشكر والامتنان لشركة مبادلة وغاليريا جزيرة المارية على دعمهما في إنجاز هذا العمل وإتاحة عرضه للجمهور، والمساهمة في توصيل رسالة الأمل والوحدة، كما نحيي الفنانة الإماراتية المبدعة عزة القبيسي على عملها الدؤوب في دعم ودمج أصحاب الهمم من خلال الأنشطة والفعاليات الفنية».

ويشار في هذا الصدد إلى أن شركة مبادلة قد بدأت ارتباطها الوثيق بحركة الأولمبياد الخاص في دولة الإمارات، كشريك رسمي لكل من ألعاب الأولمبياد الخاص الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2018 والألعاب العالمية للأولمبياد الخاص أبوظبي 2019.

وكذلك الشراكة المستدامة من خلال دوري المدارس لكرة القدم الموحدة الذي ينظمه للأولمبياد الخاص الإماراتي.

وتأتي إتاحة هذا العمل الفني للجمهور من خلال عرضه في الغاليريا مول -أحد أصول شركة مبادلة- في إطار تأكيد وتعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك، لتوفير الدعم والدمج المجتمعي الشامل لأصحاب الهمم في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإحياء لإرث الألعاب العالمية بشكل مستدام.

وسيعرض العمل الفني «أزهار الأمل» في غاليريا جزيرة المارية، وسيكون متاحاً للجمهور في الطابق الثاني بالجناح الجنوبي.

وقال ديفيد روبنسون المدير العام لغاليريا جزيرة المارية:

«يسعدنا أن نعرض هذا العمل الفني، تعزيزاً لأواصر التعاون بين شركة مبادلة والأولمبياد الخاص الإماراتي. وتقدم الغاليريا باعتبارها وجهةً للتسوق والترفيه المجتمعي، الدعم الكامل لمبادرات الفنون المحلية. وإنه لمن دواعي سرورنا أن نعرض هذا العمل الفني الملهم بشكل حصري، لدعم الأولمبياد الخاص والرياضيين الإماراتيين».

وسيعرض هذا العمل الفني أيضاً خلال معرض فن أبوظبي 2020 الذي سيقام بشكل افتراضي هذا العام في الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر 2020.

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