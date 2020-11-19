«ذا غرين بلانيت» تقدم فرصاً ترفيهية مميزة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «ذا غرين بلانيت»، القبة البيولوجية الترفيهية والتثقيفية في دبي، عن إطلاق عرض جديد يتيح للضيوف فرصة مذهلة لا مثيل لها.

ويؤكد العرض الأحدث أن «ذا غرين بلانيت» هي الوجهة المثالية! ويمكن للعائلات الاستفادة من خصم رائع للدخول غير المحدود إلى «ذا غرين بلانيت»، وذلك عن طريق إصدار محدود لتذكرة العائلة والأصدقاء، ضمن عرض اشترِ ثلاث تذاكر واحصل على واحدة مجاناً!

يتاح هذا العرض حتى نهاية نوفمبر، حيث يمكن شراء بطاقة العائلة والأصدقاء عبر الإنترنت أو من بوابة الدخول، ليتمكن الضيوف بذلك من الوصول غير المحدود إلى الغابات المطيرة الوحيدة في دبي خلال أيام الأسبوع وعطلات نهاية الأسبوع.

وتوجه «ذا غرين بلانيت» دعوة للضيوف للحضور والتعرف على بعض القادمين الجدد، وذلك مع وصول ثلاثة حيوانات من نوع الليمور حلقي الذيل، التي تمثل أحدث الكائنات المنضمة إلى عائلة «ذا غرين بلانيت». أو يمكن زيارة بعض الأصدقاء القدامى مثل الثنائي الشهير ليام ولولا الحيوانين من نوع الكسلان! ومع وجود أكثر من 3000 كائن لاكتشافها، فمن الممكن قضاء يوم كامل في القبة البيولوجية يضمن المتعة للجميع.

ومع برودة الطقس وازدياد جمال منظر غروب الشمس، فليس هناك وقت أفضل لزيارة مقهى Green Planet Rainforest الذي يقع عند مدخل القبة البيولوجية، ويمكن للعائلات تناول وجبة عند الدخول، أو بعد القيام بجولة استكشافية في «ذا غرين بلانيت»، حيث يمكنهم تجربة تناول وجبة البرنش بطريقة ليس لها مثيل مع حيوان الكسلان وأصدقائه، كل يوم جمعة من الساعة 10 صباحاً إلى الواحدة ظهراً!

ولمن يرغب في أن تكون تجربة زيارة «ذا غرين بلانيت» حدثاً مميزاً، فيمكنهم الاطلاع على باقات لقاء الحيوانات المتاحة، والتعرف عن كثب على عدد من أكثر المخلوقات الرائعة في دبي.

ولمزيد من الإثارة، يمكن أيضاً تجريب «الغوص مع أسماك البيرانا»، التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة، وهو بلا شك ليس لأصحاب القلوب الضعيفة!

أو يمكن أيضاً الحجز لتجربة لمرة واحدة في العمر للاستمتاع بفعالية «التخييم في الغابات المطيرة». وتتيح هذه التجربة فرصة لقضاء الوقت في «ذا غرين بلانيت» بطريقة غير مسبوقة. ويمكن التعرف على الأجواء الليلية في الغابات المطيرة، عندما يكون النظام البيئي في أوج نشاطه. وتتاح الحجوزات الآن لشهر ديسمبر ومستهل عام 2021.

ومهما كانت رغبة الضيوف، فإن الخيارات المتاحة في «ذا غرين بلانيت» غير محدودة. ويمكن زيارة الموقع الإلكتروني للتعرف على التفاصيل الكاملة حول جميع الأنشطة المتاحة.

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