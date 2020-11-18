«دبي أوبرا» تسرد «قصة سايمون وغارفنكل» ديسمبر المقبل

المصدر: (دبي - البيان)

تقدم «دبي أوبرا» بالتعاون مع «ماك غلوبال»، الشركة المتخصصة في قطاع الترفيه، حكاية ثنائي الروك الشعبي الشهير من خلال العرض المميز «قصة سايمون وغارفنكل» يوم السبت 19 ديسمبر المقبل، في عرضَين عند الساعة 2 ظهراً والساعة 8 مساءً.

ويستعيد هذا العرض الموسيقي المسرحي الغامر الرحلة الفريدة لثنائي الروك الشعبي، بول سايمون وآرت غارفنكل، والمعروفين باسم «سايمون وغارفنكل». هذا الحفل النابض بالحيوية باستخدام أحدث تقنيات الفيديو والإضاءة والأجواء الحماسية التي تحييها فرقة كاملة، ليسلّط الضوء على فترتي نجاح وتراجع واحد من أنجح الثنائيات في تاريخ الموسيقى على الإطلاق.

وعقب جولته التي حققت نجاحاً منقطع النظير في المملكة المتحدة، واستقطابه جماهير غفيرة من حول العالم؛ يحطّ عرض «قصة سايمون وغارفنكل» رحاله اليوم في الشرق الأوسط. وهو يصحب الحضور في رحلةٍ مشوّقة عبر فترتي نجاح وتراجع الثنائي الشهير، باستخدام شاشات العرض لمقاطع الفيديو الأصلية، وأشهر الأغاني مثل: Mrs. Robinson وBridge Over Troubled Water.

ولعل الأغاني والأعمال الرائعة والمؤثرة للثنائي، والتي فاقت مبيعاتها 100 مليون ألبوم منذ عام 1965، جعلته من أنجح ثنائيات الروك الشعبية على الإطلاق. فقد حصد 10 «جوائز غرامي» على مرّ السنوات، وانضمّ اسمه إلى قاعة مشاهير متحف «الروك أند رول» في عام 1990.

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