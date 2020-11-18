أسبوع دبي للتصميم.. 160 فعالية زاخرة بالإبداع

المصدر: دبي - البيان

أسدل الستار على النسخة السادسة من أسبوع دبي للتصميم، المهرجان الإقليمي الذي احتفل بالتصميم والإبداع بأكثر من 160 فعالية خلال الأسبوع، بالشراكة الاستراتيجية مع حي دبي للتصميم.

ويعد الحدث الذي أقيم تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، وعضو «مجلس دبي»، وبشراكة استراتيجية مع حي دبي للتصميم وهيئة دبي للثقافة والفنون، وبدعم من شركة «أ.ر.م. القابضة»، أول حدث ثقافي رئيسي منذ بدء الجائحة. وشهد مشاركة أكثر من 650 مصمماً ومبدعاً في برامجه التي شملت المجسمات والمعارض والفعاليات والحوارات وورش العمل.

كما شهد الأسبوع النسخة الافتتاحية من معرض الخريجين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي استقبل 50 مشروعاً ابتكارياً ذا أثر اجتماعي لنخبة من المواهب الشابة في المنطقة.

وأقيم على هامش المهرجان الإبداعي، سوق أسبوع دبي للتصميم، بمشاركة أكثر من 70 منفذاً للبيع، استقبلت زوار حي دبي للتصميم طوال عطلة نهاية الأسبوع.

وتنوعت فعاليات الأسبوع بين الأعمال التركيبية والعروض والفعاليات والحوارات والتي أقيمت بمشاركة أكثر من 650 مصمماً ومبدعاً ساهموا في صياغة برنامج أسبوع دبي للتصميم 2020، والذي ركّز على المواهب الإبداعية الفذة في المنطقة.

طاقة إيجابية

وفي هذا السياق، قالت الجود لوتاه، المصممة الإماراتية وصاحبة «استوديو الجود لوتاه للتصميم»: «كانت فعاليات أسبوع دبي للتصميم رائعة لأننا تمكنا من التعرف على زوار الأسبوع من مختلف الصناعات والخلفيات والأعمار والجنسيات وهم يتفاعلون مع الأعمال التركيبية ويستمتعون بالفعاليات المنتشرة في أنحاء المعرض، وهو أمر إيجابي بحد ذاته، يبث الحياة والطاقة الإيجابية في مختلف أنحاء المدينة.

استطاع الأسبوع استقطاب الجمهور من مختلف الخلفيات الثقافية، ما يثبت أهميته وتمكنه عبر ست سنوات من احتلال مكانة مهمة بين الفعاليات السنوية التي تشهدها المدينة كملتقى مهم وعالمي للمصممين».

حلقة وصل

واستمراراً لدوره الريادي في احتضان مجتمع المصممين في المنطقة، تمكن البرنامج الهجين لداون تاون ديزاين 2020 من توفير حلقة الوصل للمصممين في المنطقة والعالم، إضافة لمعرض الوسائط المتعددة بعنوان «مستقبل الأشياء»، عبر أكثر من 25 عملاً ومشروعاً استكشافياً لمجموعة من استوديوهات الديكور والتصميم المعماري من المنطقة، إلى جانب معرض داون تاون ديزاين الرقمي الجديد الذي مكّن من ربط الجوانب الإبداعية بتلك التجارية عبر عرضه لأحدث المجموعات والمنتجات لأكثر من 150 علامة تجارية حول العالم.

وضمن منصة معرض الخريجين العالمي، تبرز هذا العام النسخة الافتتاحية من معرض الخريجين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي قدمت 50 مشروعاً ابتكارياً ذا أثر اجتماعي لنخبة من المواهب الشابة في المنطقة، انطلاقاً من برنامج تخطيط مسار المسافرين في المطارات لتفادي الزحام، وصولاً إلى لعبة إلكترونية تشرح القيم السياسية، ومروراً بنسيج قابل للتحلل مصنوع من الخمائر.

فرصة مذهلة

وأشادت مريم عبد الرشيد، خريجة جامعة زايد الإماراتية، والتي شاركت بمشروع «مساحة العيش بكرامة»، بالمعرض والفعاليات قائلة: «كانت فرصة مذهلة أن أشارك في أول نسخة من معرض الخريجين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكان هذا من الأمور الرائعة لهذا العام وقد تشرّفت بأن يعرض مشروعي جنباً إلى جنب مع المشاريع الأخرى الرائعة المشاركة لمصممين موهوبين».

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