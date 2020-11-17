بدء تصوير الموسم الثاني من مسلسل «المنصّة» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة «فيلم جيت» للإنتاج، بالتعاون مع شركة «الكلمة» للإنتاج الفني والإعلامي، عن بدء انطلاق أعمال تصوير الموسم الثاني من مسلسل «المنصّة».

وذلك بعد النجاح الباهر الذي حققه المسلسل بموسمه الأول، الذي عرض على منصة «نتفليكس».

ويقدم مسلسل «المنصة» في موسمه الثاني، جرعة زائدة من الأحداث المثيرة والشيقة، بالإضافة إلى ضمه لمجموعة أكبر من أبرز الممثلين في العالم العربي، وتعليقاً على بدء تصوير الموسم الثاني من المسلسل، قال منصور اليبهوني الظاهري:

«يعد روح العمل الجماعي الذي شهدناه من نخب هذه الصناعة، من أهم عوامل نجاح المسلسل، حيث تغمرنا مشاعر الحماسة أثناء تصوير الموسم الثاني، الذي يشمل مستجدات كثيرة، وأحداثاً شيقة غير متوقعة، ستدهش متابعي ومشاهدي العمل، كما أننا نخبئ في جعبتنا أيضاً عدداً من المفاجآت، تتعلق بالأعضاء الجدد في فريق العمل، والتي سنقوم بالإعلان عنها قريباً».

تدور أحداث مسلسل «المنصة»، حول حصول شقيقين من عائلة مفككة على معلومات سريّة، ويقوم أحدهما بإنشاء منصة رقمية في العالم الافتراضي، لجمع هذه المعلومات ومشاركة العالم بها، لتنطلق من بعدها الصراعات في عدد من الدول، من أجل المحافظة على سرية المعلومات التي بحوزتهما.

ويُعَدُّ مسلسل «المنصة»، أول مسلسل من إنتاج إماراتي، يتم عرضه على «نتفليكس» في جميع أنحاء العالم، وحقق المسلسل نسب مشاهدة عالية فور عرضه، تمكن من خلالها الدخول في قائمة أكثر المسلسلات مشاهدة في العديد من دول منطقة الشرق الأوسط.

يأتي مسلسل «المنصة»، بالتعاون مع أبرز وأشهر خبراء المجال الفني في منطقة الشرق الأوسط، بمن فيهم المخرج المصري ياسر سامي، الذي انضم مؤخراً إلى فريق العمل، والكاتب والمؤلف السوري هوزان عكو، والمخرج والمنتج الإماراتي منصور اليبهوني الظاهري.

والمنتج التنفيذي التونسي الهادي قرنيط، ويتم تصوير العمل في مواقع مختلفة من إمارة أبوظبي، ليسلّط العمل من خلاله، الضوء على أشهر معالم الإمارة، والقدرات الإنتاجية والتقنية لشركة فيلم جيت في تصميم وبناء استوديوهات تصوير بمقاييس عالمية.

الجدير بالذكر، أنه يُبث الموسم الأول من مسلسل «المنصة» حالياً على «نتفليكس» في جميع أنحاء العالم، ويضم المسلسل عدداً من أبرز ممثلي الوطن العربي، مثل مكسيم خليل، وعبد المحسن النمر، وسلوم حداد، وأحمد الجسمي، وسامر إسماعيل، ومعتصم النهار، وخالد القيش، وياسر النيادي، ومهيرة عبد العزيز، ولين غرة، وشادي الصفدي، وخالد السيد، وعلاء الزعبي، ورهام القصار، وجابر جوخدار، وغانم الزرلي.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز