«دبي المالي» ينظم فعالية «ليالي الفن»

المصدر: (دبي - البيان)

أعلن مركز دبي المالي العالمي عن تنظيم فعالية «ليالي الفن» اليوم وغداً، والتي ستوفر لعشاق الفنون والثقافة وأسلوب الحياة فرصة استكشاف مجموعة من الأعمال لفنانين مرموقين وصاعدين، إلى جانب عددٍ من العروض الترفيهية الحيّة.

وسيجري تنظيم فعالية «ليالي الفن» في «قرية البوابة»، التي تُعد الوجهة الأبرز للتسوق والترفيه والثقافة في قلب مركز دبي المالي العالمي، وذلك مع تطبيق إجراءات صحية صارمة تنسجم مع التوجيهات الحكومية الصادرة في هذا الإطار، حيث ستستقبل الفعالية مجانيّة الحضور زوّارها من الساعة السادسة وحتى العاشرة مساءً.

وتهدف «ليالي الفن» إلى أن تنتقل بزوّارها إلى عالم من الإبداع والإلهام خلال تمتعهم بمزيج من الأعمال الفنية لأربعين فناناً من جميع أنحاء العالم، إلى جانب أعمال لعدد من المعارض مثل «ذا إمبتي كوارتر» و«أوبرا غاليري» و«سكوني غاليري» و«تاباري آرت سبيس»، وغيرها من منصة «ليغاسي آرت».

وستحول «ليالي الفن» مركز دبي المالي العالمي إلى مركز للفنون والثقافة المعاصرة، وذلك بفضل أعمال استثنائية تتنوع بين الأعمال الرملية للفنان ناثانيال آلابايد واللوحات الزيتية والأكريليك للفنان محمد حسين، وبين الأعمال من الموزاييك والرمال والتخطيط لفنانين سيقدمون عروضاً حيّة وغيرها من العروض الموسيقية لفرق وفنانين مثل «ذا سوينج ريفيو» و«آدم كادابرا»، بما يعكس التزام المركز المالي بتحقيق إستراتيجية دبي للثقافة والفنون والاحتفاء بمشهد الفنون المتميز في دبي ذات الطابع العالمي.

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