النجم الأمريكي رايان رينولدز: سعيد بكوني "أبو البنات"

المصدر: د ب ا

قال الممثل الأمريكي رايان رينولدز إنه لم يكون يتوقع أبدا أن يصبح أبا لثلاث فتيات، وذلك في حوار حول زوجته الممثلة بليك ليفلي وبناته الثلاثة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن رينولدز، 44 عاما، قال "بناتي لديهن قدرات كبيرة، إذا صادفت أمرا جنونيا أو مخيفا في حياتي، هن أول من ألجأ إليه لأنهن لديهن الحكمة والقوة، ويتمتعن بالهدوء".

وأضاف" أحب كوني أبا لبنات. لدي ثلاث بنات، لم أكن أتوقع أن أنجب ثلاث فتيات، فلقد جئت من أسرة جميعها صبية".

وأوضحت" لدي ثلاثة أشقاء، أنا أصغرهم".

وكشف رينولدز أنه وزوجته ليفلي، 33 عاما، يعطيان أولوية لأسرتهما.

وقال: "أحاول أن أكون متواجدا قدر المستطاع، نحن لا نفترق، نسافر سويا أثناء التصوير".

ويذكر أن رينولدز وليفلي تزوجا في سبتمبر 2012، عقب أن التقيا أثناء تصوير فيلم "جرين لانتيرن".

واستقبلا ابنتهما الأولى جيمس، 5 أعوام، في ديسمبر 2014، والثانية انيز، 4 أعوام، في سبتمبر 2016.

وأعلن الزوجان عن ولادة طلفتهما الثالثة بيتي في أكتوبر.

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