أسبوع دبي للتصميم يختتم دورته الـ 6 بنجاحات نوعية

المصدر: دبي - البيان

اختتمت، أمس، فعاليات أسبوع دبي للتصميم، بنسخته السادسة، الذي أقيم تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة) عضو «مجلس دبي»، حيث حقق نجاحاً كبيراً في هذه الدورة واحتضن إبداعات نوعية. كما شهد سوق المهرجان، الذي انطلق أول من أمس، إقبالاً لافتاً، حيث ضم أكثر من 70 مبدعاً وشركة محلية، عرضوا منتجاتهم وإبداعاتهم.

وقد زارت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، المعارض والأعمال الفنية المشاركة في الحدث الذي ينظم ضمن شراكة استراتيجية مع حي دبي للتصميم، التابع لمجموعة «تيكوم». واستهلت الكعبي جولتها بزيارة النسخة الافتتاحية لمعرض الخريجين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ورافق معاليها في هذه الجولة هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون «دبي للثقافة»، وعبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لمجموعة تيكوم، وخديجة البستكي، المدير التنفيذي لحي دبي للتصميم.

مشهد إبداعي

وقالت معالي نورة الكعبي، في تعليقها حول أهمية الحدث: «رسخ أسبوع دبي للتصميم مكانته كمنصة سنوية يترقبها المجتمع الإبداعي في الدولة والمنطقة، لعرض أحدث الابتكارات في قطاع التصميم والعمارة، واستقطاب المزيد من المشاركات العالمية والمصممين العالميين لإثراء المشهد الإبداعي وخلق شراكات جديدة تدعم الاقتصاد الإبداعي وتضيف قيمة لسوق التصميم المحلي».

وأضافت: «يتيح أسبوع دبي للتصميم الذي يضم أكثر من 150 فعالية تعزيز التواصل بين المصممين المحليين والعالميين، لتبادل الخبرات، والتباحث حول سبل إطلاق مشاريع إبداعية مشتركة مستوحاة من التراث المحلي تلهم الجمهور العالمي بما يفتح آفاقاً جديدة أمام الشباب المبدعين».

جولة

تجولت معالي نورة الكعبي خلال زيارتها الحدث، في معرض المصممين الإماراتيين، واستمعت لشرح عن برنامج «تنوين» للتصميم الذي يقدمه مركز تشكيل، ومعرض «فاشكالتفيت» الذي يقدمه «1971 مركزاً للتصاميم». كما اطلعت على فعاليات الدورة الأولى من «الملتقى الإقليمي للهندسة المعمارية» . كذلك تعرفت على مشاركة المصمم الإماراتي خالد الشعفار، والفنانة الجود لوتاه، المتخصصة في تصميم الأثاث، إلى جانب المهندس المعماري حمد خوري.

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