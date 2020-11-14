تغريدات النجوم أغنيات جديدة واحتفاء ورد على شائعات

المصدر: دبي ـ غسان خروب

نشاط غنائي ملحوظ شهدته حسابات النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اجتهدوا في الترويج لأغنياتهم الجديدة، في وقت اجتهد آخرون في رد الشائعات التي أثيرت حولهم، واحتفى آخرون بنجاحاتهم التي حققوها على أرض الواقع.

«البيان» جالت في حسابات النجوم على مواقع التواصل الاجتماعي، واختارت منها مجموعة من التغريدات، حيث كانت البداية مع الفنان والملحن الإماراتي فايز السعيد الذي كشف عبر إنستغرام، عن أغنية «استبشروا يا أهل الهجن».

والتي أهداها إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وعبر «إنستغرام» كشفت الفنانة أحلام عن أمنياتها في العام الجديد 2021، حيث كتبت عبر تويتر: «أمنيتي في 2021، إن شاء الله، أن أعيش السنة كلها بشعور هذه الآية (فرِحين بِما اَتاهم الله مِنْ فضله)».

خليجياً، تمكن الفنان السعودي راشد الماجد، الأسبوع الماضي من احتلال «الترند» في «تويتر»، وذلك بعد احتلال أغنيته الأخيرة «الأسد» للمركز الأول في الاستماع على «يوتيوب»، حيث تجاوز عدد مشاهداتها 2.5 مليون مشاهدة على يوتيوب.

عربياً، بدت الفنانة المصرية أنغام، مشغولة في الأيام الأخيرة في الترويج لألبومها الجديد «مزح» ومعرفة ردود أفعال الجمهور عليه، وكانت قد كشفت عبر تويتر، أنه بات بالإمكان الاستماع إليه عبر تطبيق «ديزر».

من جهة أخرى، احتفت الفنانة كارول سماحة بحصولها في حفل ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي، على جائزة فاتن حمامة لأفضل ممثلة، وذلك عن فيلمها «بالصدفة»، حيث غردت عبر تويتر: «لا أستطيع وصف فرحتي الليلة، باستلام جائزة الفنانة الكبيرة فاتن حمامة لفئة أفضل ممثلة بمهرجان الاسكندرية عن فيلم بالصدفة الشكر لفريق العمل».

وبعيداً عن الغناء، واقتراباً من «الترند» الذي احتلته الفنانة شيرين عبد الوهاب التي أصابتها شائعة «طلاقها من زوجها حسام حبيب»، لترد شيرين وباختصار شديد عبر تويتر بالقول: «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحن بألف خير». وبطريقة ذكية، رد الفنان السوري عباس النوري على شائعة انفصاله عن زوجته عنود الخالد، حيث نشر عبر «إنستغرام» مجموعة صور تجمعه مع الكاتبة عنود الخالد، في كواليس مسلسل «حارة القبة» الذي بدأ عباس أخيراً بتصويره، وعلق على الصور بالقول: «لقطات من كواليس (حارة القبة) مع زوجتي التي تقف معي وتساعدني بكل شيء».

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