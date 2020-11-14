«وان لوف».. منسوجات تحتفي بوحدة الإنسانية

المصدر: (دبي - رشا عبد المنعم)

ضمن فعاليات أسبوع دبي للتصميم، كشفت مؤسسة «هاندز كاربتس»، عن مجموعة «وان لوف» من السجاد اليدوي، الذي يحتفي بقيم الوحدة الإنسانية والتواصل العالمي، وذلك خلال معرض «داون تاون ديزاين» الرقمي، الذي انطلق أمس، عبر الموقع الإلكتروني www.downtowndesign.com، والذي ترتكز فكرته العامة على القيم المستجدة، التي سترسم ملامح حياتنا وعملنا وتسليتنا في عالم ما بعد الجائحة، ودور الإبداع في مواجهة المحن والشدائد.

وفي السياق، استلهمت المعمارية الهندية بادميني باندي، مشروعها الفني الجديد «وان لوف»، من حس الوحدة الذي أظهرته البشرية في مواجهة جائحة «كوفيد 19». حيث جمعت بادميني في هذا المشروع رواد صناعة السجاد اليدوي «هاندز كاربتس»، مع معماريات ومصممات من 9 دول في 5 قارات. وجاءت تصاميم مجموعة السجاد «وان لوف»، ثمرة العديد من اللقاءات الإبداعية التي انعقدت افتراضياً عبر القارات.

وتضمنت المجموعة 10 قطع، من المقرر أن يتم التبرع بقسم من عائداتها لصالح «مشروع مالا»، وهو برنامج مخصص لتعليم الأطفال، حيث سيتم استخدام ثمن كل سجادة يتم بيعها، في توفير التعليم الابتدائي لعام دراسي كامل لطفل فقير يقطن بجوار مراكز صنع السجاد في الهند.

وبالمناسبة، قالت بادميني باندي، التي تشتهر بتصاميمها وأعمالها المعمارية الحائزة جوائز مرموقة في قطاع الضيافة والمنازل الفاخرة: «يمتلك المصممون والمعماريون، القدرة على بلورة وتكوين المجتمعات، ولهذا يتعين علينا تكريس قدراتنا التصميمية، لتعزيز رفاهية مجتمعاتنا. وعندما يُستخدم الإبداع في مواجهة المحن والشدائد، فإنه يسمو بمفهوم الإنسانية فوق كل الاعتبارات، وحينها يولد الحب بأرقى أشكاله».

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