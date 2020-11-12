نورة الكعبي تستقبل وزيراً بريطانياً

المصدر: (أبوظبي - وام)

استقبلت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب، جيمس كليفرلي وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والوفد المرافق له خلال زيارته جامع الشيخ زايد الكبير، وتجول الضيف ومعاليها والوفد المرافق في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، برفقة الدكتور يوسف العبيدلي مدير عام مركز جامع الشيخ زايد الكبير، وتعرفوا من خلال أحد الأخصائيين الثقافيين في المركز على رسالة الجامع الحضارية الداعية للتعايش والتسامح والانفتاح على الآخر، والمنبثقة من مآثر وقيم الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والدور الكبير الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، وتعزيز التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات والشعوب حول العالم. واطلعوا على مركز الزوار ومنظومة الخدمات المتكاملة والمتنوعة التي يقدمها لمرتادي الجامع من مختلف ثقافات العالم.

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