هيئة الثقافة تدعم المبدعين في سوق أسبوع دبي للتصميم

المصدر: دبي - البيان

انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه القطاع الإبداعي، والدور الذي تلعبه بوصفها ممكّناً لهذا القطاع في إمارة دبي، عملت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، على تقديم الدعم لمجموعة من رواد الأعمال المبدعين، للمشاركة في «سوق أسبوع دبي للتصميم»، المبادرة الجديدة، التي تُعد مكوناً رئيساً من «أسبوع دبي للتصميم» 2020، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة «دبي للثقافة»، وتستمر فعالياته في حي دبي للتصميم، من 9 حتى 14 نوفمبر الجاري.

ويهدف الدعم الذي تقدمه «دبي للثقافة»، على شكل مِنَحٍ لمجموعة من الموهوبين والشركات الصغيرة العاملة في المجال الإبداعي، لتيسير مشاركتها في «سوق أسبوع دبي للتصميم». وتمثل هذه المبادرة جانباً من بعض الحلول التي طورتها «دبي للثقافة»، استجابة لمخرجات ماراثون دبي للأفكار، الذي أطلقته بالتعاون مع مجموعة آرت دبي في أبريل 2020، لرصد الأفكار والمقترحات التي من شأنها المساهمة في مواجهة التحديات التي فرضتها أزمة كوفيد 19 أمام المجتمعات الإبداعية والثقافية في دبي.

ويُعد «سوق أسبوع دبي للتصميم»، مبادرة جديدة، كجزء من النسخة السادسة من «أسبوع دبي للتصميم»، المهرجان الإبداعي الأضخم من نوعه في الشرق الأوسط. وسيقام السوق في حي دبي للتصميم يومي 13 و14 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 70 جهة ستعرض تشكيلة مميزة من منتجات أهم اختصاصيي الحرف اليدوية والمبدعين ورواد الأعمال والشركات الصغيرة، لتقدم للزوار تجربة تسوق فريدة من نوعها. وسيعرض المشاركون منتجات أصلية مُصنعة بمواد ومهارات محلية.

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