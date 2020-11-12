انطلاق فعاليات «الملتقى الإقليمي للهندسة المعمارية» في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

انطلقت أمس في «حي دبي للتصميم» فعاليات الدورة الأولى من «الملتقى الإقليمي للهندسة المعمارية»، الذي يقام بالشراكة مع المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين «ريبا» فرع منطقة الخليج، ليكون أول فعالية متخصصة بالعمارة والعمران والتنمية.

ويعقد هذا الحدث الذي يستمر عدة أيام تحت شعار «الهوية وصناعة المكان في الخليج»، ويضم في جنباته مزيجاً من الأحداث الحقيقة والافتراضية، ويهدف حي دبي للتصميم من إطلاق هذا الملتقى إلى تحفيز القطاع إلى تعزيز تبني معايير الاستدامة والابتكار مستقبلاً وتوفير فرصة لتبادل الخبرات واستعراض أبرز النجاحات وخصوصاً في دبي التي تضم مجموعة من أبرز المعالم المعمارية العالمية.

وقالت خديجة البستكي، المدير التنفيذي لـحي دبي للتصميم d3: «تمثل الحاجة المتزايدة لبناء مدن ومعالم عمرانية مواكبة للمستقبل تحدياً مهماً ومجالاً جديداً ذا أهمية كبيرة، ولهذا السبب أطلقنا الملتقى الإقليمي للهندسة المعمارية لتوفير بيئة ملائمة للمتخصصين للحوار حول الهوية والسياق وصناعة المكان وبحث تأثير النسيج العمراني على الاقتصاد والبيئة والمجتمع ككل».

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