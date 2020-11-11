حقيقة خبر طلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب

المصدر: البيان الإلكتروني

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي من جديد بخبر انفصال المغنية المصرية شيرين عبد الوهاب من زوجها حسام حبيب، بعد خلافات شديدة نشبت بينهما وخرجت للعلن.

ورداً على هذه الأخبار غردت الفنانة عبر موقعها في تويتر وأسكتت جميع الشائعات قائلةً: "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إحنا بألف خير".

وبحسب المعلومان فإن بعض معجبي الفنانة أشاروا إلى أن زوجها حسام قام بالتوقيع بدلاً عنها وقبض مبلغاً من المال يعود لزوجته باعتبار أنه يملك توكيلاً مالياً منها.

وهنا لاحظت شيرين أن هناك تلاعباً حدث في أرصدتها المالية، وبعد متابعة الأمر تبين أن زوجها هو من سحب هذه المبالغ دون علمها.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز