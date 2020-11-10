«دبي للثقافة» تناقش مستقبل القطاع الإبداعي في الخمسين عاماً القادمة

المصدر: (دبي - البيان)

تجاوباً مع مشروع تصميم الخمسين عاماً القادمة لدولة الإمارات العربية المتحدة الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عقدت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، أخيراً، جلسة نقاشية افتراضية «ويبينار» تحت عنوان «مستقبل القطاع الثقافي والإبداعي في الخمسين عاماً القادمة»، بمشاركة هالة بدري، مدير عام «دبي للثقافة»، كما أطلقت استبياناً مجتمعياً لاستقبال أفكار كافة فئات المجتمع في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية. وتم رصد (40) فكرة مبتكرة ضمن إطار قطاع الثقافة.

وفي هذه المناسبة، أكدت هالة بدري، مدير عام «دبي للثقافة»، أهمية التفاعل المجتمعي في تصميم الخمسين عاماً القادمة لدولة الإمارات وأهمية الموضوع المطروح للنقاش في الجلسة، وقالت: «إشراك أفراد المجتمع في التخطيط الاستراتيجي ورسم ملامح مستقبل دولة الإمارات هي ضرورة استراتيجية في تصميم الخمسين عاماً القادمة، وهي تعكس شفافية وحرص القيادة الرشيدة على مواصلة مسيرتها على خطى الآباء المؤسسين الذين أرسوا برؤيتهم الحكيمة أسس النهضة الحضارية والتقدم والازدهار الذي يرتكز على الإنسان».

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