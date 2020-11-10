مكتبات الشارقة تنظم ورشة عن أسس بناء الثقة بالنفس



الشارقة - البيان

أكد محمد الأحمد، المتخصص النفسي، أن المفتاح الأساسي لبناء الثقة بالنفس هو معرفة الشخص لسمات شخصيته وطباعه وإيجابياته وسلبياته والمهارات التي يتمتع بها إلى جانب التربية المجتمعية والمنزلية، مشيراً إلى أن الأشخاص الذين يعتقدون أن لديهم ثقة بأنفسهم ينقسمون إلى ثلاثة أنواع هي، العدواني، والمتساهل أو المسالم، والحازم، معتبراً أن النوع الثالث فقط هو الذي يمتلك الثقة بنفسه؛ لأنه يكون قادراً على التصرف بشكل سليم في مختلف المواقف التي يتعرض لها.

جاء ذلك خلال الورشة التوعوية المختصة بسلامة الطفل التي نظمتها مكتبات الشارقة العامة، التابعة لهيئة الشارقة للكتاب، عن بعد، أخيراً، تحت عنوان «كيف أكون واثقاً – الصحة النفسية لدى الأطفال واليافعين»، بالتعاون مع إدارة سلامة الطفل التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسـرة بالشارقة.

وميّز الأحمد بين الثقة بالنفس والغرور، موضحاً أن الثقة بالنفس هي أن يركز الشخص على أدائه ويتصرف بالشكل الذي يعتقده صحيحاً وعن قناعة كاملة دون أن يلتفت إلى آراء الناس، بينما الغرور، وفقاً للأحمد هو أن يرى الشخص نفسه أفضل من الآخرين ومميزاً عنهم، بل وينظر إلى الناس باعتبارهم أقل منه مكانة.

وذكر أن ثقة الشخص بنفسه تتأثر في مختلف مراحله العمرية، سواء في مرحلة الطفولة أو في مرحلة الرشد والجامعة أو في مرحلة النضج والعمل والزواج، مؤكداً أن مرحلة الطفولة هي المرحلة الأهم التي يجب التركيز عليها في بناء الشخصية.

وتحدث المختص النفسي عن وجود ثلاث مراحل لصناعة الثقة بالنفس تبدأ بمرحلة تقبل الذات، مشيراً إلى أن هذه المرحلة تعتمد على معرفة الإيجابيات والسلبيات والتفكير بالمنطق والإيمان بالقضاء والقدر، أما المرحلة الثانية فهي تقدير الذات وتعتمد على فهم الإنسان لشخصيته وما يناسبها وأهدافه المستقبلية وتصوره لهذه الأهداف وتنظيمها، بينما المرحلة الثالثة هي توكيد الذات، حيث تعتمد على تثبيت التقبل وزيادة التقدير والتعزيز المستمر للقيم التي يمتلكها.

والجدير ذكره أن الورشة، تأتي ضمن سلسلة جلسات مكتبات الشارقة الحوارية التي تعقدها حول التنمية البشرية وتطوير الذات والثقافة والتربية، وذلك عبر تطبيق التواصل المرئي «ويبكس» بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين.

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