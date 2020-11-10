طلبة «عمارة أمريكية الشارقة» يتميزون خلال أسبوع دبي للتصميم

المصدر: الشارقة - البيان

يشارك أكثر من 15 مصمماً من كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة الأمريكية في الشارقة هذا العام في أسبوع دبي للتصميم الذي يستمر إلى 14 نوفمبر الجاري في حي دبي للتصميم، حيث يعرض طلبة الكلية وخريجوها من الدفعات الأولى وحتى الأخيرة وأساتذتها أعمالهم الفنية والتي تتضمن تنصيبيات معمارية وتصاميم داخلية وأعمالاً فنية متعددة الوسائط والأفلام وأداة جديدة تستخدم في الفن العلاجي تساعد الأطفال على التغلب على آثار الحروب والصراعات.

وقال الدكتور فاركي بالاثوتشيريل، عميد كلية العمارة والفن والتصميم في الجامعة: «أينما نظرت فإنك ترى خريجي كلية العمارة والفن والتصميم، سواء المتخصصين منهم وذوي الخبرة أو الخريجين حديثاً، يعملون على تشكيل الصناعة الإبداعية في دولة الإمارات والتأثير فيها، فهم يقومون بمساهمات عظيمة في المشهد الإبداعي والتصميمي سواء كان ذلك من خلال تمثيل شركات تصميم خاصة بهم أو تقديم أعمال مستقلة لهم أو من خلال عملهم في مؤسسات تصميم رائدة».

ومن بين الأعمال المعروضة عمل فني متعدد الوسائط تحت عنوان «شكل الأشياء الآتية» لأربعة خريجين من أمريكية الشارقة والمعترف لهم بتأسيسهم لبعض أكثر أستوديوهات العمارة والتصميم الداخلي تأثيراً وإلهاماً في المنطقة مثل هند المتروك من «استوديو توغل» في الكويت، وأحمد العلي وفريد إسماعيل من «أكس أركيتيكتس» في دبي، وبلافي دين من «رور ديزاين» في دبي.

أما قسم التنصيبيات الفنية في أسبوع دبي للتصميم فيعرض أعمالاً مثل «أرضي» للخريجة الحائزة جوائز جمانة رزق، و«شرائط الصحراء» لتانيا أورسومارزو، أستاذ مساعد في العمارة والتصميم الداخلي، وبيشوي جرجس، أخصائي صنع المواد في كلية العمارة والفن والتصميم. وقد تم اختيار هذه التنصيبيات على أساس تصاميمها الذكية وفاعليتها مع الأخذ بعين الاعتبار تحديات التباعد الجسدي. وتعرض هذه التنصيبيات، والتي تم بناؤها للقيام بوظائف معينة، في المساحات الخارجية من حي دبي للتصميم حتى يتمكن الزوار من رؤيتها والتفاعل معها طوال الأسبوع.

كما تعرض خريجة الاتصال المرئي لين كحالة عملها «نص نص» ضمن معرض «مصممي الإمارات»، والذي هو عبارة عن أداة متعددة الوظائف للعلاج الفني واللعب صنعتها تحت إشراف هالة العاني، أستاذ مشارك في الجامعة الأمريكية في الشارقة. وتهدف هذه الأداة إلى مساعدة الأطفال على التعبير عن مشاعرهم من خلال مشاركتهم في أنشطة مختلفة منها الرسم والبناء باستخدام أحجار البناء.

كما يستطيع زائرو أسبوع دبي للتصميم الاستمتاع بعدد من الأفلام التي أخرجها ستة طلبة من كلية العمارة والفن والتصميم عملوا مع بيكي بيمر، أستاذ مساعد في الكلية والحائزة على العديد من الجوائز العالمية على أعمالها، وبالتعاون مع «فيلم ماي ديزاين»، والذي هو مهرجان سينمائي أسسه في القاهرة خريجتا الكلية فرح الرفاعي وإسراء إبراهيم. وتضم أفلام الكلية المعروضة «مركزك» لسارة الزرعوني، و «عز الزحمة» لأبرار كيبالي، و«المتحولة» لفرح معروف، و«التراث» لرنا صالح، و«النمو» لرزان أبو سعود، و«المزدوج» لليال غدي.

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