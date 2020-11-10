«الشارقة للفنون الأدائية» تفتح التسجيل للعام الدراسي 2021

المصدر: الشارقة - البيان

افتتحت أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، الأكاديمية الأولى والوحيدة المتخصصة في مجالها في المنطقة، أبواب التسجيل للسنة الدراسية الجديدة التي ستبدأ في سبتمبر 2021. وقد تزامن إطلاق حملة التسجيل الجديدة مع فتح الأكاديمية أبوابها للعام الثاني فقط وعودة الطلاب الجامعيين إلى الأكاديمية للتعلم وجهاً لوجه بعد قيود فيروس «كوفيد19».

شهد العام الدراسي 2020 ارتفاعاً في أعداد الطلاب من أول ثمانية طلاب في عام 2019 إلى 62 طالباً من 15 دولة من حول العالم، بما في ذلك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

عملية التسجيل في الأكاديمية فريدة من نوعها كالأكاديمية نفسها، فلأخذ طالب بعين الاعتبار للالتحاق بأحد برامجها الجامعية، ستكون هناك تجارب أداء ومقابلات من يوم الثلاثاء الموافق 10 نوفمبر الجاري عبر منصة على الإنترنت. ستتاح الفرصة أيضاً لطلاب الفنون الأدائية المحتمل قبولهم لاستكشاف الأكاديمية من خلال يوم مفتوح افتراضي عبر الانترنت يوم 5 ديسمبر المقبل.

مواهب

وتعليقاً على الموضوع، قال البروفيسور بيتر بارلو، المدير التنفيذي لأكاديمية الشارقة للفنون الأدائية: «نحن نتطلع إلى اكتشاف الطلاب الموهوبين الجدد والترحيب بهم في العام الدراسي المقبل». وأضاف: «إن أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية فريدة من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

حيث إنها الوحيدة في المنطقة التي تتبع أسلوب المعهد الموسيقي (الكونسرفاتوار) للتعليم والتدريب ويتم تدريس البرامج باللغة الإنجليزية حتى يتمكن الطلاب من اكتساب منظور دولي لفنون الأداء الاحترافية. ويتدرب طلابنا للحصول على مستقبل مهني في المجالات الإبداعية في وقت يحتاج فيه العالم إلى الفنون أكثر من غيرها. تهدف تقنياتنا التعليمية المبتكرة إلى تشكيل ودعم عالم الفنون الأدائية الاحترافية في الإمارات العربية المتحدة والعالم».

بفضل كرم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تتوافر منح دراسية كاملة للطلاب المؤهلين عند قبولهم في الأكاديمية وتغطي هذه المنح الرسوم الدراسية والسكن طوال مدة برنامج البكالوريوس.

تقدم الأكاديمية للمرشحين الموهوبين فرصة الدراسة بدوام كامل للحصول على شهادة البكالوريوس في برامج التمثيل وفنون الإنتاج والمسرح الموسيقي بقيادة متخصصين وأساتذة مؤهلين تأهيلاً عالياً وباستخدام تقنيات تعليم وتعلم مكثفة قائمة على الممارسة مع أفضل المعدات والتكنولوجيا والمرافق.

يجب على جميع المرشحين الذين يتقدمون للحصول على شهادة البكالوريوس في برنامج المسرح الموسيقي وشهادة البكالوريوس في برنامج التمثيل أن يقدموا فيديو قصير لأنفسهم وهم يغنون أو يرقصون أو يمثلون وفقاً للبرنامج الذي سجلوا به. وكجزء من عملية التقديم، يجب على جميع المرشحين أيضاً التسجيل عبر نظام الأكاديمية لإدارة الطلبات (AMS) للمشاركة في مقابلة عبر الإنترنت بواسطة Zoom.

وصرح البروفيسور بيتر بارلو: «أنا أؤمن بشكل جوهري بأن الفنون الأدائية لديها القدرة على التأثير على وإفادة كل فرد. إنه لمن الداعي إلى السرور رؤية أكاديميتنا تنمو مع هذا العدد الكبير من الطلاب المجتهدين في العمل مع، والتعلم من، فريق من الأساتذة العالميين الذين عملوا في مواقع فنون أدائية رئيسية في جميع أنحاء العالم».

توفر مرافق الأكاديمية للطلاب مأوىً لرعاية مواهبهم وصياغة مستقبلهم. تضم الأكاديمية مسرحاً يتسع لـ 432 مقعداً، ومسرح استوديو يتسع لـ 126 مقعداً، واستوديوهات مخصصة للرقص والتمثيل والتسجيل الصوتي، واستوديو للتمرين خلف الكواليس، واستوديو مجهزاً بالكامل لتصوير المؤثرات الخاصة، ومكتبة، وصالة رياضية، ومناطق استراحة للدراسة، وسكناً للطلاب والمزيد.

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