انطلاق فعاليات النسخة السادسة من أسبوع دبي للتصميم 2020

المصدر: دبي - البيان

تنطلق اليوم، فعاليات النسخة السادسة من أسبوع دبي للتصميم 2020، الذي يستمر إلى 14 من الشهر الجاري، في حي دبي للتصميم، مشتملاً على إبداعات ثرية تغطي مختلف الجوانب، بما فيها الهندسة المعمارية، والديكورات الداخلية، والوسائط المتعددة، والتصميم الجرافيكي.

ويحظى الحدث في نسخه السادسة، بإقبال ومشاركات نوعية، حيث أعلنت مجموعة جهات مشاركتها في برامجه بإبداعات متنوعة، وتأتي سويسرا من بين الجهات المشاركة، حيث تنظم معرضاً خاصاً يحمل عنوان «انعكاسات الابتكار السويسري»، وذلك في حي دبي للتصميم «دي 3» المبنى رقم «7»، الجناح رقم «10». وتقوم بتنظيم هذا المعرض سفارة سويسرا لدى دولة الإمارات والبحرين، بالتعاون مع مجموعة من الشركاء تشمل شركة فريتاخ، ووكالة هايبر أكتيف، والمؤسسة الثقافية السويسرية- بروهلفتسيا القاهرة، والجناح السويسري في معرض إكسبو 2020 دبي.

كما أعلنت «الرابطة البرتغالية لصناعات الخشب والأثاث» (AIMMP)، عن مشاركتها في الأسبوع، بهدف تسليط الضوء على «أفضل ما في البرتغال» في مجالات تصاميم المفروشات والديكور والأثاث والإضاءة والمنسوجات والمنتجات الفنية، التي تجسد الثقافة والفن البرتغالي.

وستقوم شركة «اسوشياتف ديزاين»، التي أنشأتها «الرابطة البرتغالية لصناعات الخشب والأثاث» بالترويج لأبرز العلامات التجارية البرتغالية خلال مشاركتها في أسبوع دبي للتصميم، الذي يقام في حي التصميم بدبي، أحد أهم المناطق للترويج للتصاميم على مستوى العالم.

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