مهرجان الشارقة الجامعي الدولي للأفلام ينطلق 12 الجاري

المصدر: (الشارقة - وام)

تنطلق في 12 نوفمبر الجاري فعاليات النسخة الثانية من مهرجان الشارقة الجامعي الدولي للأفلام الذي تنظمه كلية الاتصال بجامعة الشارقة بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون ومدينة الشارقة للإعلام «شمس».

وقال الدكتور عصام نصر القائم بأعمال عميد كلية الاتصال والمشرف العام على المهرجان، إن الحدث في نسخته الأولى حقق نجاحاً كبيراً على المستوى المحلي والعربي، وذلك من خلال الزيادة الكبيرة في عدد الأفلام والجامعات المشاركة في دورته لهذا العام، حيث يمثل فرصة كبيرة وانطلاقة قوية أمام الدارسين لتخصص الإعلام في الجامعات الإماراتية والعربية لتقديم أفكارهم وتصوراتهم الإبداعية ضمن معايير عالية الجودة تؤهلهم لابتكار رسائل فلمية ملتزمة بالمشهد الإعلامي العربي ومستقبله.

من جانبه، أشار الدكتور علاء مكي رئيس قسم الاتصال الجماهيري بالكلية مدير المهرجان إلى أن عدد الأفلام التي تقدمت للمشاركة في الدورة الحالية بلغت 145 فيلماً موزعة على أربع فئات وهي فئة الأفلام الدرامية القصيرة وفئة الأفلام التسجيلية وفئة أفلام الرسوم المتحركة وأفلام الهاتف المحمول مقدمة من 50 جامعة ممثلة لعدد كبير من الدول العربية.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز