«فن جميل» يطلق متجراً إلكترونياً للفنون والتصميم

المصدر: (دبي - البيان)

أطلقت «فن جميل»، المؤسسة المستقلة، التي ترعى الفنون والتعليم والتراث في منطقة الشرق الأوسط وأنحاء العالم، هذا الشهر أول متجر إلكتروني لها؛ متجر «فن جميل».

وأصبح المتجر الرقمي متاحاً الآن للمتسوقين، بعد عامين من إطلاق المتجر الرئيسي في مركز جميل للفنون في دبي، ويتولى فريق «فن جميل» تصميم وإدارة المتجر.

ويعّد المتجر الإلكتروني الأول من نوعه في الإمارات في مجال الفنون والتصميم، حيث يضم مجموعة من منتجات التصميم المنتقاة بعناية، بما في ذلك منتجات أصلية قدمها أكثر من 85 فناناً من المنطقة والعالم. كما يضّم المتجر علامات تجارية محلية وعالمية حائزة جوائز؛ مثل «تماشي»، «الغدير للحرف الإماراتية» و«كيس شيك».

وإضافة إلى المقتنيات ذات الإصدار المحدود، التي ابتكرها فنانون ومصممون مثل فيصل الملك، HAH ceramics، زينة المالكي، هيمالي بوتا وشرياس كارلي وآخرين. كما يوفر المتجر مجموعة كبيرة من الكتب والكتالوجات والدراسات والمنشورات من ناشرين مستقلين وكبار، ومن بينهم مؤسسة الشارقة للفنون، وكتب كاف، واستوديو سفر، وLuqoom.

وتقدم المنصة الجديدة باقة من الهدايا الحصرية عبر الإنترنت، المواد التعليمية للأطفال، الملصقات الفنية، والمطبوعات ذات الإصدار المحدود. وبدخول «فن جميل» إلى المجال الرقمي، تواصل المؤسسة رسالتها في رعاية الفن وجماعات الإبداع، حيث تسهم كل عملية شراء في تعزيز جهودها الداعمة للفنانين وتطوير البرامج التعليمية والمزيد من الفرص المتاحة للجمهور.

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