«عروش الطاووس» خارج خريطة الدراما الرمضانية

المصدر: دبي - غسان خروب

لا يزال فيروس كورونا يمثّل عقبة في طريق الدراما الخليجية، فبعد أن منع بعضها من تسجيل حضورها في الماراثون الدرامي الرمضاني السابق، ها هو يقف مجدداً في طريق تصوير الأعمال الجديدة منها، ليبدو أن مسلسل «عروش الطاووس»، الذي يعد جزءاً من سلسلة «أم هارون» قد تأثر بالفيروس.

فبعد إعلان بطلته الفنانة حياة الفهد عن بدء الاستعداد لتصوير العمل الذي كتب نصه الأخوان محمد وشمس الدين، في إحدى الدول الأوروبية، عادت حياة الفهد لتكشف عن تعليق خطط تصوير «عروش الطاووس»، وذلك عبر حسابها الرسمي في «انستغرام»، حيث كتبت الفهد: بشكل رسمي تم تأجيل تنفيذ مسلسل «عروش الطاووس»، ضمن سلسلة أجزاء سلسلة «أم هارون»، لما بعد الموسم الرمضاني.

وبينت أن السبب يعود إلى أن «تصوير العمل الجديد سيتم في إحدى الدول الأوروبية». وواصلت: «بالنظر إلى ما يمر به العالم من ظروف وتغيرات بسبب فيروس كورونا، وصعوبة تنفيذه في مثل هذه الظروف، تم استبدال هذا العمل بواحد آخر اجتماعي درامي كوميدي».

تعليق «عروش الطاووس» المؤقت، لا يعني خروج الفنانة حياة الفهد من السباق الرمضاني المقبل، حيث أكدت أنها تستعد حالياً للعب بطولة عمل درامي جديد، ينتمي إلى الكوميديا، مؤكدة عبر صفحتها الرسمية على «انستغرام»، أن العمل سيتولى دفته المخرج السوري باسل الخطيب، المشغول حالياً في تصوير مشاهد فيلمه الروائي الطويل «لآخر العمر».

حياة الفهد، آثرت في تعليقها على انستغرام، وصف العمل الجديد بـ«المفاجأة الجميلة»، غير أنها لم تكشف بعد عن أي من ملامح العمل الجديد.. لتكتفي بكلمة «قريباً».

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