«دبي للثقافة» تدعم «أسبوع التصميم» تعزيزاً لمكانة الإمارة حاضنة للإبداع

المصدر: دبي - البيان

تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، «دبي للثقافة»، أكدت الهيئة، أخيراً، تركيزها واستعدادها النوعيين على مواصلة مسيرتها في دعم الإبداع في إمارة دبي، وصولاً إلى تعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي للثقافة، وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب، وذلك بالتركيز على جملة مبادرات ودعم مشروعات كثيرة، في مقدمها :

رفد النسخة السادسة من «أسبوع دبي للتصميم»، الذي تنطلق فعالياته في 9 الجاري وتستمر حتى 14 من الشهر نفسه، بكافة أوجه الدعم والتمكين، خاصة أن «دبي للثقافة» تعد الشريك الاستراتيجي لـ«أسبوع دبي للتصميم» والذي يقام سنوياً. كما تشكل الهيئة داعماً رئيساً لمعرض داون تاون ديزاين 2020، أحد فعاليات الأسبوع، الذي سيقدم بصيغة هجينة هذا العام، متيحاً لقاء وتفاعل مجتمع التصميم على امتداد المنصات المادية والرقمية.

حدث رائد

وأكدت هالة بدري مدير عام «دبي للثقافة»، على أهمية «أسبوع دبي للتصميم»، كحدث رائد في أجندة الفعاليات الإبداعية لإمارة دبي، مشيرةً إلى الدور المحوري الذي يلعبه في توسيع آفاق التصميم والابتكار محلياً وإقليمياً ودولياً، وإلى حرص الهيئة الدائم على دعم المبادرات والمواهب في هذا الحدث.

وقالت بدري : «ندرك في «دبي للثقافة»، مدى التأثير الإيجابي للتعاون، ونرحب بالشراكات المحلية والدولية التي تثمر عن إتاحة فرص تدعم الصناعات الإبداعية والمواهب. وبدعمنا لفعاليات مثل «أسبوع دبي للتصميم»، ومعرض «داون تاون ديزان 2020»، الذي يشكل منصة تضم أعمالاً فنية من إبداع أبرز المصممين في المنطقة، ليسلط الضوء على أفكار ورؤى التصميم التقدمية في المنطقة.

ونظراً للظروف الاستثنائية التي تتسم بها هذه المرحلة، حرصنا أيضاً على تخصيص موارد لرفد المواهب والمبدعين ورواد الأعمال، بهدف تسهيل مشاركتهم في «سوق أسبوع دبي للتصميم»، المبادرة الجديدة من نوعها للبيع بالتجزئ.

والتي تعد مكوناً رئيساً لأكبر مهرجان إبداعي في الشرق الأوسط، كما أن هذا الدعم يشكل جزءاً من المسؤولية التي تضطلع بها تجاه القطاع الثقافي والإبداعي في الإمارة، وينسجم مع المحاور القطاعية لخارطة طريق استراتيجيتنا المحدّثة».

نسخة أولى

وأشارت هالة بدري إلى أن نسخة هذا العام من «أسبوع دبي للتصميم»، ستشهد أيضاً إطلاق النسخة الأولى من «معرض خريجي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، منوهةً بحرص الهيئة على دعم طموحات الخريجين في المنطقة، من خلال هذا المعرض، الذي يوفر لهم منصة تستعرض رؤاهم المبتكرة، وتحفز الجمهور العالمي على التفاعل معها في مراحل مبكرة، لتحويلها إلى حلول على أرض الواقع، لعدد من أبرز المشكلات الاجتماعية والبيئية التي يواجهها العالم اليوم.

جولتان

على صعيد آخر، تنظم «دبي للثقافة» خلال أسبوع دبي للتصميم، جولتين في متحف الاتحاد، وأخرى في متحف الشندغة، للزوار والمقيمين، حيث ستنطلق جولة متحف الشندغة من الساعة 8:30 حتى 11 صباحاً من يوم الأربعاء 11 نوفمبر الجاري، في حين تُنظم جولة متحف الاتحاد في الموعد نفسه من يوم الخميس 12 نوفمبر 2020، ويمكن للراغبين التسجيل في تلك الجولات، عبر الموقع الإلكتروني لأسبوع دبي للتصميم.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز