حيّ دبي للتصميم يُسلّط الضوء على المواهب الموسيقية في المنطقة

المصدر: (دبي ـ البيان)

يتعاون حيّ دبي للتصميم مع الفنان الإماراتي DJ Bliss ومغني الراب Moh Flow المقيم في دولة الإمارات، لتنسيق قائمتي موسيقى حصريتين على منصّة آبل ميوزيك، للتعريف بأبرز الموسيقيين الصاعدين في المنطقة.

ويُعدّ مروان برهام العوضي، المعروف بلقبه الفني DJ Bliss أحد الأسماء الرائدة على مستوى المنطقة في مجال الموسيقى والترفيه، أمّا مغني الراب وكاتب الأغاني السوري المعروف باسم Moh Flow فقد وقّع عقداً في العام 2018 مع شركة سوني ميوزيك الشرق الأوسط.

ويتعاون كلا الفنانين مع حيّ دبي للتصميم، أكبر مجمّع إبداعي في المنطقة، والذي أضحى الملتقى المنشود للمواهب الموسيقية، بهدف العمل على تنسيق وإطلاق قائمتي موسيقى متميزتين وحصريتين على منصّة آبل ميوزيك تسلط الضوء على عدد من أفضل المواهب الصاعدة.

وقالت خديجة البستكي، المدير التنفيذي لحيّ دبي للتصميم: «حققت القوائم الموسيقية الحصرية التي أطلقها حيّ دبي للتصميم في شهر يونيو من هذا العام نجاحاً كبيراً. وفي هذا الإطار، يسعدنا التعاون مع Moh Flow و DJ Bliss لمنح المواهب المحلية والإقليمية فرصة لتقديم موسيقاهم للجمهور العالمي الذي يستخدم منصّة آبل ميوزيك للاستمتاع إلى مقطوعاتهم المفضلة في أي مكان وزمان».

ومن جانبه، قال Moh Flow: «أنا من الزوار الدائمين لحيّ دبي للتصميم، حيث استلهم الكثير من الأفكار خلال تجولي في أرجائه، كما شاركت في العديد من التجارب والفعاليات التي تم تنظيمها فيه.. وقد قمت باختيار قائمة الموسيقى بحيث تتماشى مع إيقاع الحياة اليومي، وتعبر عن أفضل الحالات المزاجية التي اختبرتها».

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