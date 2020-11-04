نشوى مصطفى: ادعوا لي لقد أصبت بكورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

من خلال تعليق على حسابها في الفيسبوك، أعلنت النجمة المصرية نشوى مصطفى يوم أمس الثلاثاء إصابتها بفيروس كورونا.

وخاطبت نشوى محبيها، قائلة: "ادعوا لي عملت أشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طالعة وللأسف كورونا. أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت أرجوكم يعمل تحليل.. لو سمحتم الموضوع مش سهل ماتستهونوش خلوا بالكم.. الكورونا رجعت بشدة.. ألم رهيب ربنا ما يكتبه على عدو ولا حبيب.. ربنا يحافظ عليكم يا رب ..ادعوا لي".

وكان آخر أعمال نشوى مصطفى مسلسلاً إذاعياً قدمته في شهر رمضان الماضي بعنوان "بيني وبينك" وشاركها البطولة خالد سرحان، وسلوى عثمان، ومنير مكرم، ومحمد عبد الجواد، وناهد رشدي وآخرون.

وعلى خشبة المسرح، كانت مسرحية "عطل فني" التي تم عرضها في السعودية، وهي من بطولة أكرم حسنى وهشام ماجد وشيكو وأيتن عامر، وإسماعيل فرغلى، وأتاكا، من تأليف وأشعارأمير طعيمة، وشارك في الكتابة أحمد شاكر، وموسيقى أحمد وحيد كينج وإخراج أوتاكا.

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