ملاحظة بخط ستالون تقترن بسلسلة «رامبو»

المصدر: إعداد- فاتن صبح

ضَمّن بطل سلسلة أفلام «رامبو» ونجم هوليوود سيلفستر ستالون ملاحظة مكتوبة بخط يده رافقت مجموعة أفلام السلسلة التي تباع اليوم عبر الإنترنت، بما فيها الإصدار الأحدث بعنوان «رامبو: الدم الأخير» الصادر عام 2019. وتقول الملاحظة التي كتبها ستالون معتمداً الأحرف المعلقة: «أنا الممثل الأوفر حظاً على الإطلاق للتمكن من لعب وكتابة دور الشخصية الأكثر إدهاشاً. الرجاء الاستمتاع بمشاهدتها بقدر ما استمتعت بتأدية الدور».

وذيّل ستالون الملاحظة بتوقيعه علماً أن صورة عن الملاحظة تلك تم نشرها حيث لم ترافق كل مجموعات أفلامه ولم تظهر كلمات الرسالة الخاصة من جون رامبو إلا مع بعض علب الأفلام فقط.

وتم تغليف كل من أفلام مجموعة «رامبو» الشهيرة التي خطفت عقول الناس منذ العام 1982 مع أول فيلم بعنوان «الدم الأول» داخل صندوق حديدي طغى عليه اللون الأحمر وصورة جون رامبو مرسومة. وتضمن كل فيلم بالطبع بعض المؤثرات المميزة الخاصة بما فيها التعليقات السمعية والمشاهد المحذوفة والأفلام القصيرة وعدد من شرائط دعايات الأفلام.

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