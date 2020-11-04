مؤلفات متنوعة لراشد الليم

المصدر: (الشارقة - البيان)

يقدم الكاتب والخبير البيئي الإماراتي الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، مجموعة من المؤلفات المهمة والنوعية في المعرض، والتي تركز على تحفيز التغيير المجتمعي الإيجابي والمستدام من خلال القراءة. وهي إصدارات تابعة لمركز الليم للمعرفة (منظمة غير ربحية) التي أسسها الليم.

وتؤكد الإصدارات بمجملها، أن التعلّم عملية مستمرة وتعاونية وإيجابية ومفيدة يمكنها إثراء وتعزيز الحياة المهنية والشخصية للفرد، وتركز كتب الليم المتوافرة بالمعرض على الحفاظ على البيئة.

والدكتور راشد الليم حاصل على لقب «سفير المعرفة لدولة الإمارات العربية المتحدة» بقرار من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله. وقد نال درجة الدكتوراه من جامعة سالفورد في مانشستر، المملكة المتحدة. ويعد من أصحاب التأثير الذين يحظون بتقدير عالمي فهو يحتل المرتبة الثالثة بين 25 رئيساً تنفيذياً من الأكثر نفوذاً في دول مجلس التعاون الخليجي، وهو واحد من أكثر 100 رئيس تنفيذي نفوذاً بالشرق الأوسط.

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